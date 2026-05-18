Como comprar ingressos para o Al-Shabab na temporada 2025/26: preços da Liga Saudita ROSHN, próximos jogos e muito mais

A Liga Profissional da Arábia Saudita transformou-se numa potência global do futebol, e no centro dessa evolução está o Al-Shabab FC. Frequentemente chamado de “Leões Brancos”, esse gigante sediado em Riade é a instituição esportiva mais antiga da capital e continua a exercer uma enorme influência no futebol profissional.

Os torcedores que desejam garantir ingressos para os jogos do Al Shabab têm mais uma maneira de aprofundar seu envolvimento com o esporte. Ao aproveitar a oferta de boas-vindas da Parimatch, os torcedores do Reino Unido podem ter acesso a uma variedade de oportunidades exclusivas de apostas. Essa oferta de boas-vindas enriquece a experiência do jogo ao oferecer opções estratégicas de apostas, adicionando mais uma camada dinâmica ao acompanhamento da ação ao vivo.

Para os torcedores que desejam testemunhar uma aula magistral de futebol tático, o Al-Shabab oferece uma experiência sem igual. Conhecido por uma tradição de sucesso, incluindo o fato de ter sido o primeiro clube a conquistar três títulos consecutivos do campeonato. A identidade do clube baseia-se no talento técnico e em uma torcida leal e profundamente arraigada.

Assistir a uma partida em casa na SHG Arena proporciona uma atmosfera intimista e de nível internacional. O design do estádio garante que cada assento pareça estar na primeira fila, colocando você bem no centro da ação. Seja um clássico de Riade de alto risco ou uma partida normal do campeonato, a energia da torcida em preto e branco é incomparável.

Deixe que a GOAL seja seu guia tático para navegar pela temporada 2025/26, desde a busca por ingressos difíceis de encontrar até a compreensão dos níveis de assentos, para que você possa ocupar seu lugar dentro da icônica parede amarela e preta.

Próximos jogos do Al-Shabab em 2026

Data e hora (KSA) Calendário Ingressos 7 de março de 2026 - 23h Al Ettifaq x Al Shabab Ingressos 14 de março de 2026 - 23h Al Shabab x Al Okhdood Ingressos 5 de abril de 2026 - 22h Al Riyadh x Al Shabab Ingressos 10 de abril de 2026 - 22h Al Shabab x Al Ittihad Ingressos 23 de abril de 2026 - 22h Al Qadsiah x Al Shabab Ingressos 28 de abril de 2026 - 22h Al Shabab x Al Fateh Ingressos 2 de maio de 2026 - 22h Al Shabab x Al Taawoun Ingressos 7 de maio de 2026 - 22h Neom SC x Al Shabab Ingressos 13 de maio de 2026 - 22h Al Shabab x Al Nassr Ingressos 21 de maio de 2026 - 22h Al Najma x Al Shabab Ingressos

Como comprar ingressos para o Al-Shabab 2025/26?

Garantir sua entrada para assistir aos Leões Brancos na SHG Arena é um processo digital simplificado, gerenciado principalmente pelo Portal Oficial de Ingressos do Al-Shabab.

Embora os ingressos para jogos da liga regular geralmente sejam disponibilizados de 10 a 14 dias antes do início da partida, eventos de grande importância, como o Riyadh Derby, muitas vezes exigem planejamento e compra antecipados para evitar que os ingressos se esgotem rapidamente.

Você também pode encontrar ingressos do Al-Shabab disponíveis em plataformas secundárias como o StubHub, onde os ingressos para jogos, incluindo o próximo confronto contra o Al-Nassr, custam a partir de aproximadamente 35 SAR.

Quanto custam os ingressos para o Al-Shabab?

Os preços são pensados para atender a todos os torcedores, com a entrada padrão na SHG Arena variando de 30 a 100 SAR, enquanto os assentos premium custam normalmente entre 250 e 500 SAR. Para quem busca hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio, os lounges VIP e Silver de elite custam a partir de 1.200 SAR.

Caso os ingressos oficiais no Webook se esgotem, plataformas secundárias verificadas, como o StubHub, servem como uma alternativa confiável, com os preços dos ingressos para os principais dias de jogos geralmente começando em torno de 55 SAR.

O que esperar do Al-Shabab em 2026?

O Al-Shabab FC, fundado em 1947, é o clube esportivo mais antigo de Riade e um pilar fundamental da história do futebol do país. Como seis vezes campeão da Liga Profissional Saudita e o primeiro clube a conquistar três títulos consecutivos da Premier League, os “Leões Brancos” representam o espírito resiliente e competitivo da capital e há muito se estabeleceram como uma força dominante nas competições nacionais e regionais.

Na temporada 2025/26, o Al-Shabab dá continuidade à sua ambiciosa evolução sob o comando de Imanol Alguacil. O clube reforçou agressivamente seu elenco, combinando a experiência de nível mundial do ícone belga Yannick Carrasco e do lendário atacante Abderrazak Hamdallah com contratações de alto nível, como Yacine Adli, Josh Brownhill e Wesley Hoedt. Este elenco tático foi projetado para desafiar os “Quatro Grandes” por todas as principais honras, com o objetivo de trazer o título da liga de volta ao distrito de Al-Sahafa e garantir seu status na Liga dos Campeões dos Clubes do Golfo.

História da SHG Arena

A SHG Arena, anteriormente conhecida como Estádio Príncipe Khalid bin Sultan, é muito mais do que apenas um moderno campo de futebol; é um símbolo da transformação do Al-Shabab e do futuro dos estádios “boutique” na Arábia Saudita.

Este estádio “boutique” com capacidade para 15.000 pessoas é o coração tático do cenário esportivo de Riade. Seu projeto retangular, específico para o futebol, foi concebido para eliminar a pista de atletismo e aproximar os torcedores da ação, garantindo que cada canto da “Caverna Branca” ressoe diretamente no campo. Convenientemente localizado no distrito de Al-Sahafa, ao norte, próximo à estação de metrô Dr. Sulaiman Al-Habib, o estádio oferece uma experiência premium nos dias de jogo, com camarotes VIP modernizados, um teto de membrana compartilhado para maior conforto e a sede oficial do clube no local.