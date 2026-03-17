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Book AEW All In London 2026 tickets

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Como comprar ingressos para o AEW: All In London 2026: datas da All Elite Wrestling no Reino Unido, informações sobre a pré-venda, preços e muito mais

Esta é a sua chance de ver de perto algumas das maiores estrelas do wrestling do mundo

Os fanáticos por grappling no Reino Unido estão ansiosos para ver as maiores estrelas do ringue se apresentarem novamente na capital inglesa. O “All In”, um dos principais eventos da All Elite Wrestling, retorna a Londres no dia 30 de agosto.

Esta será a terceira edição do “All In London”, após os eventos de destaque de 2023 e 2024. Mais de 100 mil fãs lotaram o Estádio de Wembley, e espera-se mais uma multidão enorme neste fim de semana prolongado.

Deixe o GOAL guiá-lo por todas as informações e detalhes essenciais que você precisa para o evento All In London da AEW, incluindo onde comprar ingressos e quanto eles custarão.

All Elite Wrestling: ingressos para o All In London 2026Reserveagora

Quando será o AEW: All In London 2026?

DataEvento (BST)LocalIngressos
Dom, 30 de agosto AEW All In: Londres (17h) Estádio de Wembley (Londres, Inglaterra)Ingressos

Como adquirir ingressos para o AEW: All In Londres 2026

A pré-venda da Live Nation para o evento da AEW, All In: London 2026, no Estádio de Wembley, está programada para começar às 10h da quinta-feira, 19 de março. 

Este período de pré-venda permanecerá aberto até as 9h da sexta-feira, 20 de março, pouco antes do início da venda ao público em geral.

Para participar da pré-venda da Live Nation, você normalmente precisa:

  • Registrar-se/Fazer login: Crie ou faça login na sua conta no site da Live Nation.
  • Encontre o evento: acesse a página do evento AEW: All In London.
  • Link da pré-venda: assim que a pré-venda estiver ativa, um botão ou link “Comprar ingressos” específico para a pré-venda ficará disponível para membros conectados.

Se você perder o período de pré-venda ou tiver dificuldade para comprar ingressos pelos canais oficiais, também pode considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer aos fãs a melhor chance de conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o AEW: All In London 2026?

Embora as informações completas sobre os ingressos para o AEW: All In London 2026 ainda estejam por confirmar, espera-se que os preços dos assentos variem de acordo com a localização dentro do Estádio de Wembley, conforme segue:

  • Assentos da categoria mais baixa: a partir de £30
  • Assentos de nível médio: a partir de £55
  • Assentos premium (assentos no nível inferior e na plateia): a partir de £150

Lembre-se de ficar de olho nos sites da AEW e da Live Nation para obter mais informações, bem como em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

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O que esperar do AEW: All In London 2026

A edição inaugural de 2018 do “All In”, organizada e promovida pelas lendas do wrestling Cody Rhodes e The Young Bucks (Matt Jackson e Nick Jackson), provou ser um sucesso tão grande que abriu caminho para a fundação da promoção All Elite Wrestling no ano seguinte.

Apesar do crescimento e da expansão da AEW, o “All In” só seria introduzido na programação anual da promoção em 2023. Ele voltou com tudo no Reino Unido, com mais de 72.000 fãs fervorosos lotando o Estádio de Wembley para assistir MJF defender seu cinturão do AEW World Championship contra Adam Cole na luta principal.

O All In: London voltou ao calendário da AEW no ano seguinte (2024) e, mais uma vez, coincidiu com o fim de semana prolongado de agosto no Reino Unido. Bryan Danielson (também conhecido como Daniel Bryan da WWE) provou ser o herói do momento ao derrotar Swerve Strickland, salvando sua carreira e conquistando o título.

Em uma mudança no ano passado, o “All In” aconteceu nos Estados Unidos, enquanto o “Forbidden Door” ocupou o espaço da AEW em agosto no Reino Unido. No entanto, este último foi realizado na O2 Arena diante de 18.000 fãs, então a comunidade britânica de wrestling receberá com alegria o retorno do “All In”, que será realizado mais uma vez no histórico Estádio de Wembley.

Embora as lutas do “All In: London” só sejam confirmadas mais perto da data, podemos esperar que todos os grandes nomes da AEW estejam presentes, como Jon Moxley, MJF, “Hangman” Adam Page e “Timeless” Toni Storm. Will Ospreay, nascido em Londres, certamente também fará uma aparição. Ele saiu vitorioso nos dois eventos “All In” anteriores na capital inglesa.

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