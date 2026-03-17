Como comprar ingressos para o AEW: All In London 2026: datas da All Elite Wrestling no Reino Unido, informações sobre a pré-venda, preços e muito mais

Os fanáticos por grappling no Reino Unido estão ansiosos para ver as maiores estrelas do ringue se apresentarem novamente na capital inglesa. O “All In”, um dos principais eventos da All Elite Wrestling, retorna a Londres no dia 30 de agosto.

Esta será a terceira edição do “All In London”, após os eventos de destaque de 2023 e 2024. Mais de 100 mil fãs lotaram o Estádio de Wembley, e espera-se mais uma multidão enorme neste fim de semana prolongado.

Deixe o GOAL guiá-lo por todas as informações e detalhes essenciais que você precisa para o evento All In London da AEW, incluindo onde comprar ingressos e quanto eles custarão.

Quando será o AEW: All In London 2026?

Data Evento (BST) Local Ingressos Dom, 30 de agosto AEW All In: Londres (17h) Estádio de Wembley (Londres, Inglaterra) Ingressos

Como adquirir ingressos para o AEW: All In Londres 2026

A pré-venda da Live Nation para o evento da AEW, All In: London 2026, no Estádio de Wembley, está programada para começar às 10h da quinta-feira, 19 de março.

Este período de pré-venda permanecerá aberto até as 9h da sexta-feira, 20 de março, pouco antes do início da venda ao público em geral.

Para participar da pré-venda da Live Nation, você normalmente precisa:

Registrar-se/Fazer login: Crie ou faça login na sua conta no site da Live Nation.

Crie ou faça login na sua conta no site da Live Nation. Encontre o evento: acesse a página do evento AEW: All In London.

acesse a página do evento AEW: All In London. Link da pré-venda: assim que a pré-venda estiver ativa, um botão ou link “Comprar ingressos” específico para a pré-venda ficará disponível para membros conectados.

Se você perder o período de pré-venda ou tiver dificuldade para comprar ingressos pelos canais oficiais, também pode considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer aos fãs a melhor chance de conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o AEW: All In London 2026?

Embora as informações completas sobre os ingressos para o AEW: All In London 2026 ainda estejam por confirmar, espera-se que os preços dos assentos variem de acordo com a localização dentro do Estádio de Wembley, conforme segue:

Assentos da categoria mais baixa: a partir de £30

a partir de £30 Assentos de nível médio: a partir de £55

a partir de £55 Assentos premium (assentos no nível inferior e na plateia): a partir de £150

Lembre-se de ficar de olho nos sites da AEW e da Live Nation para obter mais informações, bem como em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar do AEW: All In London 2026

A edição inaugural de 2018 do “All In”, organizada e promovida pelas lendas do wrestling Cody Rhodes e The Young Bucks (Matt Jackson e Nick Jackson), provou ser um sucesso tão grande que abriu caminho para a fundação da promoção All Elite Wrestling no ano seguinte.

Apesar do crescimento e da expansão da AEW, o “All In” só seria introduzido na programação anual da promoção em 2023. Ele voltou com tudo no Reino Unido, com mais de 72.000 fãs fervorosos lotando o Estádio de Wembley para assistir MJF defender seu cinturão do AEW World Championship contra Adam Cole na luta principal.

O All In: London voltou ao calendário da AEW no ano seguinte (2024) e, mais uma vez, coincidiu com o fim de semana prolongado de agosto no Reino Unido. Bryan Danielson (também conhecido como Daniel Bryan da WWE) provou ser o herói do momento ao derrotar Swerve Strickland, salvando sua carreira e conquistando o título.

Em uma mudança no ano passado, o “All In” aconteceu nos Estados Unidos, enquanto o “Forbidden Door” ocupou o espaço da AEW em agosto no Reino Unido. No entanto, este último foi realizado na O2 Arena diante de 18.000 fãs, então a comunidade britânica de wrestling receberá com alegria o retorno do “All In”, que será realizado mais uma vez no histórico Estádio de Wembley.

Embora as lutas do “All In: London” só sejam confirmadas mais perto da data, podemos esperar que todos os grandes nomes da AEW estejam presentes, como Jon Moxley, MJF, “Hangman” Adam Page e “Timeless” Toni Storm. Will Ospreay, nascido em Londres, certamente também fará uma aparição. Ele saiu vitorioso nos dois eventos “All In” anteriores na capital inglesa.