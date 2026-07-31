O Nottingham Forest começou sua campanha na Premier League com vitória na temporada passada e vai buscar outro início positivo desta vez, sob o comando do ex-técnico do Palace, Oliver Glasner. A equipe enfrenta o Leeds United no City Ground no sábado, 22 de agosto.

O Forest viveu uma montanha-russa de emoções na temporada passada. Apesar de ter trocado de técnico nada menos que quatro vezes e brigado para permanecer na Premier League, a equipe fez uma campanha europeia memorável e se estabilizou sob o comando de Vítor Pereira, perdendo apenas um de seus últimos 10 jogos da Premier League.

Os torcedores que querem comprar ingressos para a estreia no City Ground devem esperar um confronto animado, já que os dois jogos entre Forest e Leeds na temporada passada terminaram em 3 a 1 a favor dos mandantes. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Leeds United?

O Nottingham Forest recebe o Leeds United no City Ground, em Nottingham, com início marcado para as 15h (BST).

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube as partidas que não vão utilizar.

Sócios oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram durante uma janela definida semanas antes da partida para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os sócios que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas destinadas aos visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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