O Nottingham Forest iniciou sua campanha na Premier League com uma vitória na temporada passada e vai buscar outro começo positivo desta vez, sob o comando do ex-técnico do Palace, Oliver Glasner. A equipe enfrenta o Leeds United no City Ground no sábado, 22 de agosto.

O Forest viveu uma montanha-russa de emoções na temporada passada. Apesar de ter trocado de técnico em nada menos que quatro ocasiões e brigado para permanecer na Premier League, a equipe teve uma campanha europeia memorável e encontrou estabilidade sob o comando de Vítor Pereira, perdendo apenas um dos últimos 10 jogos da Premier League.

Os torcedores que buscam comprar ingressos para a abertura no City Ground vão esperar um duelo animado, já que os dois confrontos entre Forest e Leeds na temporada passada terminaram em 3 a 1 a favor dos mandantes. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Leeds United?

O Nottingham Forest recebe o Leeds United no City Ground, em Nottingham, com início marcado para as 15h (BST).

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos ficam na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e geralmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade, e praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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