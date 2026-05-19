A Noruegaenfrentao Senegal neste confronto da 2ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado em Nova Jersey no dia 22 de junho. O pontapé inicial está marcado para as 20h (horário da costa leste dos EUA).

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Noruega x Senegal, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Noruega x Senegal na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - I MetLife Stadium

Jogos da Noruega na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

A Noruega está finalmente na Copa do Mundo após uma ausência de 28 anos. Os superastros Erling Haaland e Martin Odegaard disputaram a Premier League, mas agora unem forças nas Américas.

Data Jogo Local Ingressos 16 de junho Iraque x Noruega Gillette Stadium, Massachusetts Ingressos 22 de junho Noruega x Senegal Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos 26 de junho Noruega x França Estádio Gillette, Massachusetts Ingressos

Jogos do Senegal na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

O Senegal avançou para as oitavas de final em duas das suas três últimas participações na Copa do Mundo.

Data Jogo Local Ingressos 16 de junho França x Senegal MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos 22 de junho Noruega x Senegal Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos 26 de junho Senegal x Iraque Estádio BMO, Toronto Ingressos

Como comprar ingressos para Noruega x Senegal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Noruega x Senegal?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Noruega e Senegal em NJ, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma decisiva final de grupo, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase de grupos.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Nova Jersey é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Noruega e Senegal

NOR Um SEN 0 0 Empate 1 Senegal 2 - 1 Noruega 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Onde será o jogo Noruega x Senegal?

Noruega x Senegal será disputado no MetLife Stadium.

O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a cerca de oito quilômetros a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol, tendo sediado jogos em vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.