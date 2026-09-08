A Noruega recebe Portugal, atual campeão da Liga das Nações, no Ullevaal Stadion, em Oslo, no domingo, 27 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta no Estádio do Dragão, no Porto, na semana seguinte. As duas partidas fazem parte da agenda competitiva do Grupo A4 da Liga A, que também inclui Dinamarca e País de Gales.

A Noruega chega embalada por uma forte campanha na Copa do Mundo, com Erling Haaland liderando o ataque de uma equipe ansiosa para se testar contra os campeões europeus. Portugal, por sua vez, entra neste confronto como atual campeão tanto da Liga das Nações quanto da Europa, o que dá um peso significativo aos dois jogos.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir agora seus ingressos para Noruega x Portugal, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Noruega x Portugal pela Liga das Nações A da Uefa?

Noruega x Portugal acontece no Ullevaal Stadium, em Oslo, com o horário oficial de início ainda a ser confirmado pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 14:45 Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x Portugal?

Os ingressos para o jogo em Oslo são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de bilheteria da Federação Norueguesa de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer carga restante vá para venda geral. Os canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) são o equivalente como primeiro destino para o jogo de volta no Porto.

StubHub é o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assento para o jogo de ida no Ullevaal Stadion, em Oslo, assim como opções para o jogo de volta no Estádio do Dragão, no Porto.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Ingressos para torcida visitante – as cargas no Porto para torcedores da Noruega que viajam são administradas pelos canais da FPF e podem ser limitadas

Mercado secundário – StubHub é o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas

Com a Noruega de Haaland atraindo interesse significativo e o status de Portugal como atual campeão, recomenda-se reserva antecipada para os dois jogos.

Quanto custam os ingressos para Noruega x Portugal?

O preço oficial para o jogo em Oslo é definido pelos canais de bilheteria da Federação Norueguesa de Futebol, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. O preço oficial da FPF se aplica da mesma forma ao jogo no Porto.

StubHub é o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas, e aqui vai um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Oslo): a partir de cerca de €40 a €55, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Ullevaal Stadion

Assentos de faixa intermediária (Oslo): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Jogo de volta no Porto: os preços estão em tendência de alta devido ao status de Portugal como atual campeão, com a expectativa de que a demanda de revenda aumente à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer jogo que envolva o atual campeão, os preços podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Noruega x Portugal pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Noruega x Portugal

A Noruega chega para esta partida com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, marcando oito gols e sofrendo nove nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, conseguiu duas vitórias seguidas, batendo Brasil por 2 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, antes de perder por 4 a 1 para a França e estrear com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal.

Os últimos cinco jogos de Portugal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota, com nove gols marcados e três sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu Croácia por 2 a 1 e Uzbequistão por 5 a 0, além de empatar em 0 a 0 com a Colômbia e em 1 a 1 com a RD Congo.

Noruega x Portugal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em um amistoso em maio de 2016, quando Portugal venceu por 3 a 0. Nos quatro confrontos registrados, Portugal venceu três vezes e a Noruega uma. A única vitória da Noruega veio em uma eliminatória para a Eurocopa de 2010, quando venceu por 1 a 0 em casa, enquanto Portugal ganhou o jogo de volta da eliminatória por 1 a 0 em Lisboa no ano seguinte.

Classificação de Noruega x Portugal

No Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Uefa, a Noruega está atualmente em segundo e Portugal em terceiro.