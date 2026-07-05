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Como comprar ingressos para Noruega x México OU Inglaterra: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos das quartas de final, promoções de última hora e muito mais

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E. Haaland

A Noruega enfrenta o México ou a Inglaterra em uma partida das quartas de final da Copa do Mundo, em Miami. Veja aqui como garantir seus ingressos

A Noruega está aproveitando ao máximo seu retorno à Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos. Os “Vikings” surpreenderam o Brasil, pentacampeão mundial, no MetLife Stadium, garantindo sua vaga nas quartas de final.

Independentemente do que acontecer em Miami no sábado, os “Røde, Hvite, Blå” já superaram seu melhor desempenho anterior no maior evento esportivo do planeta.

Erling Haaland continua sendo o coração da equipe de Ståle Solbakken e, com os dois gols marcados contra o Brasil, elevou sua contagem no torneio para sete gols, o que significa que ele está empatado na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro com Kylian Mbappé e Lionel Messi.

Quem a Noruega enfrentará nas quartas de final será decidido pelo resultado do confronto entre México e Inglaterra no Estádio Azteca.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para o jogo Noruega x México OU Inglaterra, e quanto eles custarão.

Quando começa a partida entre Noruega x México OU Inglaterra?

Este grande confronto das quartas de final será realizado no Hard Rock Stadium / Miami Stadium, na Flórida.

Como comprar ingressos para a partida entre Noruega x México OU Inglaterra na Copa do Mundo?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos Noruega x México OU Inglaterra na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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