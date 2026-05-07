Como comprar ingressos para Noruega x França: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

O Grupo I da Copa do Mundo chega a um final dramático no dia 26 de junho, em Foxborough, Massachusetts, com o resultado do confronto entre Noruega e França provavelmente decidindo quem avança para as oitavas de final como líder do grupo. É um jogo imperdível, e você pode reservar seus ingressos hoje mesmo.

Além de ser um confronto decisivo no Grupo I, essa partida de tirar o fôlego também terá dois dos atacantes mais letais do mundo em campo por times adversários: o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre Noruega e França no Gillette Stadium, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a partida da Copa do Mundo entre Noruega e França?

Data Jogo (início) Local Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Grupo I: Noruega x França (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos

Qual é a tabela de jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Noruega x Iraque (18h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos Seg, 22 de junho Noruega x Senegal (20h, horário da costa leste) Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Noruega x França (15h, horário da costa leste) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos

Qual é a tabela de jogos da França na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Ter, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste) MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Seg, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida Noruega x França da Copa do Mundo

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, foi reaberta em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Ingressos para Noruega x França na Copa do Mundo: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços oficiais têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais para os jogos da fase de grupos, excluindo as seleções anfitriãs, eram de US$ 60 a US$ 620.

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda de terceiros, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Histórico de confrontos diretos entre Noruega e França

Data Calendário Resultado Local Maio de 2014 Amistoso: França x Noruega 4 a 0 Paris (França) Agosto de 2010 Amistoso: Noruega x França 2 a 1 Oslo (Noruega) Fevereiro de 1998 Amistoso: França x Noruega 3 a 3 Marselha (França) Julho de 1995 Amistoso: Noruega x França 0 a 0 Oslo (Noruega) Setembro de 1989 Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França 1-1 Oslo (Noruega) Setembro de 1988 Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega 1-0 Paris (França) Outubro de 1987 Eliminatórias do Campeonato Europeu: França x Noruega 1-1 Paris (França) Junho de 1987 Eliminatórias do Campeonato Europeu: Noruega x França 2-0 Oslo (Noruega) Setembro de 1971 Eliminatórias do Campeonato Europeu: Noruega x França 1-3 Oslo (Noruega) Novembro de 1970 Eliminatórias do Campeonato Europeu: França x Noruega 3-1 Lyon (França) Setembro de 1969 Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França 1-3 Oslo (Noruega) Novembro de 1968 Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega 0-1 Estrasburgo (França) Setembro de 1965 Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França 0-1 Oslo (Noruega) Novembro de 1964 Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega 1-0 Paris (França) Outubro de 1923 Amistoso: França x Noruega 0-2 Paris (França) Junho de 1922 Amistoso: Noruega x França 7-0 Oslo (Noruega)

Previsão do jogo Noruega x França na Copa do Mundo

Multidões de fãs de Erling Haaland estão em êxtase, pois terão a chance de ver o sensacional atacante escandinavo em ação na Copa do Mundo neste verão.

Como a Noruega não se classificava para um grande torneio há mais de 25 anos, muitos achavam que nunca teriam a chance de ver Haaland e seus companheiros no maior espetáculo esportivo do planeta. No entanto, após uma campanha de qualificação brilhante, inúmeros torcedores noruegueses estão agora planejando viagens de verão para a América do Norte.

A campanha na fase de grupos foi altamente memorável para a Noruega quando se classificou pela última vez para a Copa do Mundo, há 28 anos. Depois de estrear com empates contra Marrocos e a Escócia na França 98, a seleção conseguiu uma notável virada por 2 a 1 contra o Brasil, garantindo sua vaga nas oitavas de final.

Os noruegueses não vão querer deixar para a última hora desta vez e esperam ter muitos pontos garantidos antes de enfrentarem a França em Foxborough. A França busca se tornar apenas a terceira seleção, depois da Alemanha e do Brasil, a disputar três finais consecutivas da Copa do Mundo, tendo vencido em 2018 e ficado em segundo lugar em 2022.

É claro que a França teve a sorte de contar com um elenco repleto de talentos ao longo dos anos. Durante suas duas campanhas triunfantes na Copa do Mundo, em 1998 e 2018, nomes como Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kante e Antoine Griezmann ajudaram a comandar o time e a conduzi-lo ao sucesso. Agora, a equipe conta com lendas modernas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise para conquistar honras no cenário mundial.

Embora o histórico de confrontos entre Noruega e França tenha sido bastante equilibrado ao longo dos anos, os Bleus golearam por 4 a 0 no último encontro entre as duas seleções, em um amistoso no Stade de France em 2014, com gols de Paul Pogba, Olivier Giroud (duas vezes) e Loic Remy.

Onde será o jogo Noruega x França?

O Gillette Stadium é um estádio multiuso localizado em Foxborough, Massachusetts. O estádio fica a cerca de 32 km a sudoeste do centro de Boston. Desde a sua inauguração, em 2002, tem servido de sede habitual tanto para o New England Patriots, da NFL, quanto para o New England Revolution, da MLS.

Além do futebol americano, uma série de grandes estrelas da música mundial já se apresentou no local em Foxborough. Em 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd e Coldplay foram apenas alguns dos artistas que realizaram shows lá. Ainda este ano, nomes como Usher, Bruno Mars e Ed Sheeran, entre muitos outros, também se apresentarão no Gillette Stadium.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Gillette Stadium é de 65.000 lugares, incluindo 5.876 assentos VIP e 82 suítes de luxo. Incluindo o jogo Noruega x França, o estádio sediará sete partidas da Copa do Mundo de 2026: cinco jogos da fase de grupos e dois da fase eliminatória.