Como comprar ingressos para Noruega x França: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

O Grupo I da Copa do Mundo chega a um final dramático no dia 26 de junho, em Foxborough, Massachusetts, com o resultado do confronto entre Noruega e França provavelmente decidindo quem avança para as oitavas de final como líder do grupo. É um jogo imperdível, e você pode reservar seus ingressos hoje mesmo.
Além de ser um confronto decisivo no Grupo I, essa partida de tirar o fôlego também terá dois dos atacantes mais letais do mundo em campo por times adversários: o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé.
Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre Noruega e França no Gillette Stadium, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será a partida da Copa do Mundo entre Noruega e França?
|Data
|Jogo (início)
|Local
|Ingressos
|Sexta-feira, 26 de junho
|Grupo I: Noruega x França (15h, horário da costa leste)
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Ingressos
Qual é a tabela de jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Jogo (início)
|Local
|Ingressos
|Terça-feira, 16 de junho
|Noruega x Iraque (18h, horário da costa leste)
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Ingressos
|Seg, 22 de junho
|Noruega x Senegal (20h, horário da costa leste)
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|Ingressos
|Sexta-feira, 26 de junho
|Noruega x França (15h, horário da costa leste)
|Estádio Gillette (Foxborough)
|Ingressos
Qual é a tabela de jogos da França na Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Jogo (início)
|Local
|Ingressos
|Ter, 16 de junho
|França x Senegal (15h, horário da costa leste)
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|Ingressos
|Seg, 22 de junho
|França x Iraque (17h, horário da costa leste)
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|Ingressos
|Sexta-feira, 26 de junho
|França x Noruega (15h, horário da costa leste)
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a partida Noruega x França da Copa do Mundo
Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.
A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.
Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:
- O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, foi reaberta em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.
- Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.
- Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.
Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.
Ingressos para Noruega x França na Copa do Mundo: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.
Os preços oficiais têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais para os jogos da fase de grupos, excluindo as seleções anfitriãs, eram de US$ 60 a US$ 620.
Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda de terceiros, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Histórico de confrontos diretos entre Noruega e França
|Data
|Calendário
|Resultado
|Local
|Maio de 2014
|Amistoso: França x Noruega
|4 a 0
|Paris (França)
|Agosto de 2010
|Amistoso: Noruega x França
|2 a 1
|Oslo (Noruega)
|Fevereiro de 1998
|Amistoso: França x Noruega
|3 a 3
|Marselha (França)
|Julho de 1995
|Amistoso: Noruega x França
|0 a 0
|Oslo (Noruega)
|Setembro de 1989
|Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França
|1-1
|Oslo (Noruega)
|Setembro de 1988
|Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega
|1-0
|Paris (França)
|Outubro de 1987
|Eliminatórias do Campeonato Europeu: França x Noruega
|1-1
|Paris (França)
|Junho de 1987
|Eliminatórias do Campeonato Europeu: Noruega x França
|2-0
|Oslo (Noruega)
|Setembro de 1971
|Eliminatórias do Campeonato Europeu: Noruega x França
|1-3
|Oslo (Noruega)
|Novembro de 1970
|Eliminatórias do Campeonato Europeu: França x Noruega
|3-1
|Lyon (França)
|Setembro de 1969
|Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França
|1-3
|Oslo (Noruega)
|Novembro de 1968
|Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega
|0-1
|Estrasburgo (França)
|Setembro de 1965
|Eliminatórias da Copa do Mundo: Noruega x França
|0-1
|Oslo (Noruega)
|Novembro de 1964
|Eliminatórias da Copa do Mundo: França x Noruega
|1-0
|Paris (França)
|Outubro de 1923
|Amistoso: França x Noruega
|0-2
|Paris (França)
|Junho de 1922
|Amistoso: Noruega x França
|7-0
|Oslo (Noruega)
Previsão do jogo Noruega x França na Copa do Mundo
Multidões de fãs de Erling Haaland estão em êxtase, pois terão a chance de ver o sensacional atacante escandinavo em ação na Copa do Mundo neste verão.
Como a Noruega não se classificava para um grande torneio há mais de 25 anos, muitos achavam que nunca teriam a chance de ver Haaland e seus companheiros no maior espetáculo esportivo do planeta. No entanto, após uma campanha de qualificação brilhante, inúmeros torcedores noruegueses estão agora planejando viagens de verão para a América do Norte.
A campanha na fase de grupos foi altamente memorável para a Noruega quando se classificou pela última vez para a Copa do Mundo, há 28 anos. Depois de estrear com empates contra Marrocos e a Escócia na França 98, a seleção conseguiu uma notável virada por 2 a 1 contra o Brasil, garantindo sua vaga nas oitavas de final.
Os noruegueses não vão querer deixar para a última hora desta vez e esperam ter muitos pontos garantidos antes de enfrentarem a França em Foxborough. A França busca se tornar apenas a terceira seleção, depois da Alemanha e do Brasil, a disputar três finais consecutivas da Copa do Mundo, tendo vencido em 2018 e ficado em segundo lugar em 2022.
É claro que a França teve a sorte de contar com um elenco repleto de talentos ao longo dos anos. Durante suas duas campanhas triunfantes na Copa do Mundo, em 1998 e 2018, nomes como Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kante e Antoine Griezmann ajudaram a comandar o time e a conduzi-lo ao sucesso. Agora, a equipe conta com lendas modernas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise para conquistar honras no cenário mundial.
Embora o histórico de confrontos entre Noruega e França tenha sido bastante equilibrado ao longo dos anos, os Bleus golearam por 4 a 0 no último encontro entre as duas seleções, em um amistoso no Stade de France em 2014, com gols de Paul Pogba, Olivier Giroud (duas vezes) e Loic Remy.
Onde será o jogo Noruega x França?
O Gillette Stadium é um estádio multiuso localizado em Foxborough, Massachusetts. O estádio fica a cerca de 32 km a sudoeste do centro de Boston. Desde a sua inauguração, em 2002, tem servido de sede habitual tanto para o New England Patriots, da NFL, quanto para o New England Revolution, da MLS.
Além do futebol americano, uma série de grandes estrelas da música mundial já se apresentou no local em Foxborough. Em 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd e Coldplay foram apenas alguns dos artistas que realizaram shows lá. Ainda este ano, nomes como Usher, Bruno Mars e Ed Sheeran, entre muitos outros, também se apresentarão no Gillette Stadium.
Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, a capacidade do Gillette Stadium é de 65.000 lugares, incluindo 5.876 assentos VIP e 82 suítes de luxo. Incluindo o jogo Noruega x França, o estádio sediará sete partidas da Copa do Mundo de 2026: cinco jogos da fase de grupos e dois da fase eliminatória.