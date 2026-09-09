A Noruega recebe a Dinamarca no Ullevaal Stadion, em Oslo, na quinta-feira, 24 de setembro, abrindo sua campanha da Liga das Nações da UEFA 2026/27 na Liga A, Grupo A4, ao lado de Portugal e País de Gales. As duas vizinhas escandinavas voltam a se enfrentar em novembro em uma ocasião genuinamente histórica, já que será o primeiro confronto oficial entre elas nesta competição.

A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir seus ingressos para Noruega x Dinamarca agora mesmo, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Noruega x Dinamarca pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Noruega x Dinamarca acontece no Ullevaal Stadion, em Oslo, com o horário de início ainda a ser confirmado pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 1 24 de set. de 2026 - 14:45 Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x Dinamarca?

Os ingressos para o jogo em Oslo são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Norueguesa de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes que a carga restante seja colocada à venda para o público geral. Os canais oficiais da União Dinamarquesa de Futebol (DBU) são o equivalente para o jogo de volta em Copenhague.

StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura no Ullevaal Stadion, em Oslo, assim como anúncios para o jogo de volta no Parken Stadium, em Copenhague.

Alguns pontos que vale saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Um confronto inédito – como este será o primeiro encontro entre as duas nações na história da Liga das Nações, a demanda deve crescer rapidamente, especialmente para a decisão em Copenhague

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Mercado secundário – a StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o peso em jogo especialmente na decisão em Copenhague, é altamente recomendável reservar com antecedência para os dois jogos.

Quanto custam os ingressos para Noruega x Dinamarca?

Os preços oficiais para o jogo em Oslo são definidos pelos canais de venda da Federação Norueguesa de Futebol, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. Os preços oficiais da DBU se aplicam ao jogo em Copenhague da mesma forma.

StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Oslo): a partir de cerca de € 55, normalmente nos setores superiores atrás dos gols no Ullevaal Stadion

Assentos de faixa intermediária (Oslo): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Decisão em Copenhague: os preços no Parken Stadium devem subir à medida que a fase de grupos se aproxima do fim, com este primeiro encontro entre as duas nações já atraindo um interesse inicial significativo

Como em qualquer confronto que possa definir a classificação final de um grupo, os preços podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Noruega x Dinamarca pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Noruega e Dinamarca

Os últimos cinco jogos da Noruega renderam três vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e nove sofridos nesse período. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes dessa derrota, a equipe havia vencido dois jogos seguidos, superando o Brasil por 2 a 1 e a Costa do Marfim por 2 a 1, antes de uma pesada derrota por 4 a 1 para a França. A Noruega abriu essa sequência de cinco partidas com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal.

Os últimos cinco jogos da Dinamarca resultaram em uma vitória, dois empates e duas derrotas, com oito gols marcados e oito sofridos. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com a RD Congo em um amistoso. Antes disso, sofreu uma derrota por 2 a 2 para a Tchéquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0, perdeu por 4 a 2 para a Escócia e empatou por 2 a 2 com Belarus.

Noruega x Dinamarca: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em um amistoso em junho de 2024, quando a Dinamarca venceu por 3 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, a Dinamarca venceu três vezes, com um empate e uma vitória da Noruega. A única vitória da Noruega no recorte veio nas Eliminatórias da Eurocopa de 2011, quando as seleções empataram por 1 a 1 em Oslo antes de a Dinamarca vencer o jogo de volta por 2 a 0 em Copenhague.

Classificação de Noruega x Dinamarca

No Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Dinamarca está atualmente em primeiro, e a Noruega em segundo.