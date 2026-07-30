Como comprar ingressos para Newcastle United x Liverpool: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Newcastle x Liverpool é sempre um dos confrontos mais aguardados de qualquer temporada da Premier League e, felizmente para os torcedores dos dois clubes envolvidos, assim como para os neutros, as equipes vão se enfrentar em St James' no domingo, 23 de agosto, durante a rodada de abertura. Não perca a chance de garantir seu lugar hoje mesmo.

Para aumentar ainda mais a expectativa, Newcastle e Liverpool têm novos técnicos no comando, após a recente e surpreendente saída de Eddie Howe e a demissão de Arne Slot em maio.

No elenco, ambos perderam jogadores conhecidos, como Mo Salah e Anthony Gordon, enquanto uma leva de jovens reforços foi contratada, incluindo Bazoumana Touré (Newcastle) e Jérémy Jacquet (Liverpool).

Com os dois times querendo começar a nova campanha de forma positiva, este promete ser mais um duelo memorável. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Newcastle United x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Newcastle United e Liverpool?

Newcastle United x Liverpool está marcado para começar às 16h30 BST de domingo, 23 de agosto, no St James' Park, em Newcastle.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 11:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Liverpool pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os sócios que não conseguiram no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Liverpool pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das revendas oficiais.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a portadores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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