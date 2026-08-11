Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Saudita
team-logoNeom SC
King Khalid Sport City Stadium
team-logoAl-Fayha
Book Neom SC vs Al-Fayha Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Fayha: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al-Fayha
Neom SC

Neom SC enfrenta o Al-Fayha na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Fayha recebe o NEOM SC no Al Majmaah Sports City em uma partida da Saudi Pro League que coloca um clube já estabelecido na elite contra uma das adições mais novas e ambiciosas da liga. O NEOM conquistou o acesso automático após vencer o título da First Division de forma contundente na temporada passada, e sua primeira campanha entre a elite já gerou bastante interesse de torcedores neutros curiosos para ver como o clube da província de Tabuk se sai contra adversários experientes da Saudi Pro League.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Fayha x NEOM SC, incluindo detalhes do estádio, preços dos ingressos e o melhor lugar para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
King Khalid Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para Al-Fayha x NEOM SC é por meio da Ticombo, que lista assentos para esta partida com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo significa que você pode consultar as opções de lugares disponíveis e confirmar sua compra sem precisar ir pessoalmente ao estádio com antecedência.

Dado o status do NEOM como uma das chegadas mais comentadas da liga nesta temporada, e com o interesse em seu desempenho fora de casa só aumentando, reservar cedo pela Ticombo é a forma mais segura de garantir um lugar em vez de esperar a abertura dos canais oficiais.

Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e os jogos do Al-Fayha em casa não são exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
  • Na Ticombo, os ingressos mais baratos disponíveis para esta partida oferecem excelente custo-benefício em comparação com as categorias premium, tornando a plataforma o melhor ponto de partida para torcedores com orçamento mais apertado.

Os preços no mercado secundário podem variar de acordo com a demanda, por isso é recomendável reservar cedo pela Ticombo se você quiser a maior variedade de assentos pelos menores preços iniciais.

Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Neom SC e Al-Fayha

NEO

NEO - Sequência

ALH
E1-1
ALF
E2-2
ALS
V2-1
HIL
D2-0
ALI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALF

ALF - Sequência

ALQ
D1-2
DHA
D3-0
HIL
D0-1
NEC
D7-0
WES
E0-0
Gol marcado (sofrido)
1/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Neom SC x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Neom SCEmpateAl-Fayha
1
1
0
Campeonato Saudita
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
FJ
2Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Classificação de Neom SC e Al-Fayha

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google