O Al-Fayha recebe o NEOM SC no Al Majmaah Sports City em uma partida da Saudi Pro League que coloca um clube já estabelecido na elite contra uma das adições mais novas e ambiciosas da liga. O NEOM conquistou o acesso automático após vencer o título da First Division de forma contundente na temporada passada, e sua primeira campanha entre a elite já gerou bastante interesse de torcedores neutros curiosos para ver como o clube da província de Tabuk se sai contra adversários experientes da Saudi Pro League.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Fayha x NEOM SC, incluindo detalhes do estádio, preços dos ingressos e o melhor lugar para comprar online.
Quando será o pontapé inicial de Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?
A maneira mais conveniente de garantir ingressos para Al-Fayha x NEOM SC é por meio da Ticombo, que lista assentos para esta partida com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo significa que você pode consultar as opções de lugares disponíveis e confirmar sua compra sem precisar ir pessoalmente ao estádio com antecedência.
Dado o status do NEOM como uma das chegadas mais comentadas da liga nesta temporada, e com o interesse em seu desempenho fora de casa só aumentando, reservar cedo pela Ticombo é a forma mais segura de garantir um lugar em vez de esperar a abertura dos canais oficiais.
Quanto custam os ingressos para Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League?
Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e os jogos do Al-Fayha em casa não são exceção.
- Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
- As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
- As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
- Na Ticombo, os ingressos mais baratos disponíveis para esta partida oferecem excelente custo-benefício em comparação com as categorias premium, tornando a plataforma o melhor ponto de partida para torcedores com orçamento mais apertado.
Os preços no mercado secundário podem variar de acordo com a demanda, por isso é recomendável reservar cedo pela Ticombo se você quiser a maior variedade de assentos pelos menores preços iniciais.
Neom SC x Al-Fayha pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Neom SC e Al-Fayha
Neom SC x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Neom SC e Al-Fayha
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