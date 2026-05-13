Como comprar ingressos para Marrocos x Haiti: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

O confronto entre Marrocos e Haiti está marcado para acontecer no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no dia 24 de junho, durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Marrocos chega ao torneio com grandes expectativas após suas atuações históricas em competições internacionais recentes, enquanto o Haiti continua a se destacar como uma das seleções mais empolgantes da região da CONCACAF.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Marrocos x Haiti, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.

Quando é o jogo Marrocos x Haiti?

Data e hora Jogada Local Ingressos 24 de junho de 2026 - 20h Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Calendário de jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026 Data Jogo Local Ingressos 13 de junho de 2026 Brasil x Marrocos MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) Ingressos 19 de junho de 2026 Escócia x Marrocos Estádio Gillette (Foxborough, MA) Ingressos 24 de junho de 2026 Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) Ingressos

Jogos do Haiti na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local Ingressos 13 de junho de 2026 Haiti x Escócia Gillette Stadium (Foxborough, MA) Ingressos 19 de junho de 2026 Brasil x Haiti Lincoln Financial Field (Filadélfia, PA) Ingressos 24 de junho de 2026 Marrocos x Haiti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Marrocos x Haiti?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para Marrocos x Haiti na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Venda oficial de ingressos da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos ao longo de várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e vendas por ordem de chegada.

A FIFA continua a disponibilizar ingressos ao longo de várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e vendas por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial da FIFA. Plataformas secundárias de ingressos: o StubHub continua sendo uma das maneiras mais rápidas e fáceis de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

o StubHub continua sendo uma das maneiras mais rápidas e fáceis de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: as experiências premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos, serviço de catering e acesso prioritário ao estádio.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos para Marrocos x Haiti devem comprá-los com antecedência, antes que os preços aumentem à medida que a data do jogo se aproxima.

Quanto custam os ingressos para Marrocos x Haiti?

A estrutura de preços dinâmica da FIFA significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a seção do estádio e a disponibilidade.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo ao vivo, especialmente para os torcedores que compram ingressos durante os primeiros períodos de venda.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Marrocos x Haiti custem entre US$ 75 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e das condições do mercado de revenda.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

Marrocos x Haiti será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, um dos estádios mais avançados e visualmente impressionantes do futebol mundial.

Sede da franquia da NFL Atlanta Falcons e do time da MLS Atlanta United, o estádio ficou famoso por seu teto retrátil futurista, seu enorme painel de vídeo central e sua atmosfera elétrica nos dias de jogo.

Espera-se que o Mercedes-Benz Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA 2026 e seja palco de várias partidas importantes ao longo do torneio.

Espera-se que Atlanta se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante a Copa do Mundo, com torcedores de todo o mundo viajando para vivenciar o futebol em um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos.