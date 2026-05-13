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Como comprar ingressos para Marrocos x Haiti: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

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D. Nazon

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo Marrocos x Haiti na Copa do Mundo da FIFA de 2026

O confronto entre Marrocos e Haiti está marcado para acontecer no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no dia 24 de junho, durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Marrocos chega ao torneio com grandes expectativas após suas atuações históricas em competições internacionais recentes, enquanto o Haiti continua a se destacar como uma das seleções mais empolgantes da região da CONCACAF.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Marrocos x Haiti, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem. 

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Quando é o jogo Marrocos x Haiti?

Data e horaJogadaLocalIngressos
24 de junho de 2026 - 20hMarrocos x HaitiEstádio Mercedes-Benz, AtlantaIngressos

Calendário de jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026 

DataJogoLocalIngressos
13 de junho de 2026Brasil x MarrocosMetLife Stadium (East Rutherford, NJ)Ingressos
19 de junho de 2026Escócia x MarrocosEstádio Gillette (Foxborough, MA)Ingressos
24 de junho de 2026Marrocos x HaitiEstádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA)Ingressos

Jogos do Haiti na Copa do Mundo de 2026

DataJogoLocalIngressos
13 de junho de 2026Haiti x EscóciaGillette Stadium (Foxborough, MA)Ingressos
19 de junho de 2026Brasil x HaitiLincoln Financial Field (Filadélfia, PA)Ingressos
24 de junho de 2026Marrocos x HaitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA)Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Marrocos x Haiti?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para Marrocos x Haiti na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Venda oficial de ingressos da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos ao longo de várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e vendas por ordem de chegada.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial da FIFA.
  • Plataformas secundárias de ingressos: o StubHub continua sendo uma das maneiras mais rápidas e fáceis de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com alta demanda.
  • Pacotes de hospitalidade: as experiências premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos, serviço de catering e acesso prioritário ao estádio.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos para Marrocos x Haiti devem comprá-los com antecedência, antes que os preços aumentem à medida que a data do jogo se aproxima.

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Quanto custam os ingressos para Marrocos x Haiti?

A estrutura de preços dinâmica da FIFA significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a seção do estádio e a disponibilidade.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo ao vivo, especialmente para os torcedores que compram ingressos durante os primeiros períodos de venda.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Marrocos x Haiti custem entre US$ 75 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e das condições do mercado de revenda.

CategoriaFase de gruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

Marrocos x Haiti será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, um dos estádios mais avançados e visualmente impressionantes do futebol mundial.

Sede da franquia da NFL Atlanta Falcons e do time da MLS Atlanta United, o estádio ficou famoso por seu teto retrátil futurista, seu enorme painel de vídeo central e sua atmosfera elétrica nos dias de jogo.

Espera-se que o Mercedes-Benz Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA 2026 e seja palco de várias partidas importantes ao longo do torneio.

Espera-se que Atlanta se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante a Copa do Mundo, com torcedores de todo o mundo viajando para vivenciar o futebol em um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos.

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