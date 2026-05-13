Como comprar ingressos para Marrocos x Haiti: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

O confronto entre Marrocos e Haiti está marcado para acontecer no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no dia 24 de junho, durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.
Marrocos chega ao torneio com grandes expectativas após suas atuações históricas em competições internacionais recentes, enquanto o Haiti continua a se destacar como uma das seleções mais empolgantes da região da CONCACAF.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Marrocos x Haiti, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.
Quando é o jogo Marrocos x Haiti?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|24 de junho de 2026 - 20h
|Marrocos x Haiti
|Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
|Ingressos
Calendário de jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|13 de junho de 2026
|Brasil x Marrocos
|MetLife Stadium (East Rutherford, NJ)
|Ingressos
|19 de junho de 2026
|Escócia x Marrocos
|Estádio Gillette (Foxborough, MA)
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|Marrocos x Haiti
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA)
|Ingressos
Jogos do Haiti na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|13 de junho de 2026
|Haiti x Escócia
|Gillette Stadium (Foxborough, MA)
|Ingressos
|19 de junho de 2026
|Brasil x Haiti
|Lincoln Financial Field (Filadélfia, PA)
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|Marrocos x Haiti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA)
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Marrocos x Haiti?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para Marrocos x Haiti na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Venda oficial de ingressos da FIFA: A FIFA continua a disponibilizar ingressos ao longo de várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e vendas por ordem de chegada.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial da FIFA.
- Plataformas secundárias de ingressos: o StubHub continua sendo uma das maneiras mais rápidas e fáceis de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com alta demanda.
- Pacotes de hospitalidade: as experiências premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos, serviço de catering e acesso prioritário ao estádio.
Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA.
Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos para Marrocos x Haiti devem comprá-los com antecedência, antes que os preços aumentem à medida que a data do jogo se aproxima.
Quanto custam os ingressos para Marrocos x Haiti?
A estrutura de preços dinâmica da FIFA significa que os preços dos ingressos variam de acordo com a demanda, a seção do estádio e a disponibilidade.
Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo ao vivo, especialmente para os torcedores que compram ingressos durante os primeiros períodos de venda.
Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Marrocos x Haiti custem entre US$ 75 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e das condições do mercado de revenda.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium
Marrocos x Haiti será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, um dos estádios mais avançados e visualmente impressionantes do futebol mundial.
Sede da franquia da NFL Atlanta Falcons e do time da MLS Atlanta United, o estádio ficou famoso por seu teto retrátil futurista, seu enorme painel de vídeo central e sua atmosfera elétrica nos dias de jogo.
Espera-se que o Mercedes-Benz Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA 2026 e seja palco de várias partidas importantes ao longo do torneio.
Espera-se que Atlanta se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante a Copa do Mundo, com torcedores de todo o mundo viajando para vivenciar o futebol em um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos.