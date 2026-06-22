Como comprar ingressos para Marrocos x Haiti: preços dos ingressos da Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

A aventura do Haiti na Copa do Mundo da FIFA 2026 pode ter chegado ao fim, mas uma coisa é certa: eles não vão sair de cena sem fazer barulho. Embora os guerreiros caribenhos não tenham conseguido marcar gols contra a Escócia e o Brasil, seus fervorosos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe não pararam de comemorar.

Podemos esperar mais uma grande festa do futebol quando os Les Grenadiers entrarem em campo para o último jogo da fase de grupos contra o Marrocos, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na quarta-feira (24 de junho).

Marrocos, que ficou famoso por chegar às semifinais da Copa do Mundo no Catar há quatro anos, tem sido mais uma vez uma revelação no cenário mundial. Os Leões do Atlas rugiram contra o Brasil em sua estreia no MetLife Stadium, conquistando um empate surpreendente, e depois dominaram a partida na vitória por 1 a 0 sobre a Escócia.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Marrocos x Haiti na Copa do Mundo, incluindo como comprá-los, quanto custarão e informações sobre o estádio.

Quando será o jogo Marrocos x Haiti?

Data (horário do início da partida) Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 24 de junho (18h, horário da costa leste dos EUA) Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026 Data Partida Local Ingressos Sábado, 13 de junho Brasil x Marrocos MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) N/A Sexta-feira, 19 de junho Escócia x Marrocos Estádio Gillette (Foxborough, MA) N/A Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) Ingressos

Jogos do Haiti na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local Ingressos Sábado, 13 de junho Haiti x Escócia Gillette Stadium (Foxborough, MA) N/A Sexta-feira, 19 de junho Brasil x Haiti Lincoln Financial Field (Filadélfia, PA) N/A Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Marrocos x Haiti da Copa do Mundo

Veja a seguir a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Marrocos x Haiti na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

A partida entre Marrocos e Haiti será disputada no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, Geórgia, um dos estádios mais modernos e visualmente impressionantes do futebol mundial.

Sede do time da NFL Atlanta Falcons e do time da MLS Atlanta United, o estádio ficou famoso por seu telhado retrátil futurista, seu enorme painel de vídeo central e a atmosfera eletrizante nos dias de jogo.

Espera-se que o Mercedes-Benz Stadium receba mais de 70.000 torcedores durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e seja palco de várias partidas importantes ao longo do torneio.

Espera-se que Atlanta se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante a Copa do Mundo, com torcedores de todo o mundo viajando para vivenciar o futebol em um dos principais recintos esportivos dos Estados Unidos.