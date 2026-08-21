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Como comprar ingressos para Manchester United x Manchester City: pacotes de hospitalidade, preços da Premier League 2026/27, informações da partida e mais

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Você pode estar em um dos jogos de destaque da temporada da Premier League

Um grande confronto da Premier League está se aproximando rapidamente. O maior jogo da temporada do Manchester United acontece no domingo, 13 de setembro, quando recebe o rival da cidade, o Manchester City, em Old Trafford.

Você não vai querer perder esse épico. Garanta hoje mesmo o seu lugar e você poderá estar sentado no Theatre of Dreams acompanhando essa ocasião marcante acontecer diante dos seus próprios olhos.

Embora a maioria dos dérbis de Manchester recentes no Etihad Stadium tenha sido frustrante para os torcedores do Manchester United, o United de forma alguma foi coadjuvante diante dos vizinhos barulhentos em Old Trafford. Na verdade, o Manchester United venceu dois e empatou um de seus últimos quatro dérbis da cidade em casa.

O que espera desta vez? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Manchester United e Manchester City?

Manchester United x Manchester City começa em Old Trafford (Manchester), no domingo, 13 de setembro, com pontapé inicial previsto para as 16h30.

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Premier League - Rodada 4
Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes para partidas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria do jogo:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo das laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das revendas.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

MUN

MUN - Sequência

ATM
V2-1
PSG
E1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MCI

MCI - Sequência

INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Supercopa da Inglaterra
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Manchester City

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Técnico

  • M. Carrick

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento


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