Um grande confronto da Premier League está se aproximando rapidamente. O maior jogo da temporada do Manchester United acontece no domingo, 13 de setembro, quando recebe o rival da cidade, o Manchester City, em Old Trafford.

Você não vai querer perder esse épico. Garanta hoje mesmo o seu lugar e você poderá estar sentado no Theatre of Dreams acompanhando essa ocasião marcante acontecer diante dos seus próprios olhos.

Embora a maioria dos dérbis de Manchester recentes no Etihad Stadium tenha sido frustrante para os torcedores do Manchester United, o United de forma alguma foi coadjuvante diante dos vizinhos barulhentos em Old Trafford. Na verdade, o Manchester United venceu dois e empatou um de seus últimos quatro dérbis da cidade em casa.

O que espera desta vez? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Manchester United e Manchester City?

Manchester United x Manchester City começa em Old Trafford (Manchester), no domingo, 13 de setembro, com pontapé inicial previsto para as 16h30.

Premier League - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 11:30 Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes para partidas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria do jogo:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo das laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das revendas.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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