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Quando é o jogo de Premier League entre Manchester United e Manchester City?

Data Jogo Local Ingressos domingo, 13 de setembro - 16h30 Manchester United x Manchester City Old Trafford Ingressos



Old Trafford é a casa do Manchester United desde 1910. Com capacidade para pouco menos de 75.000 pessoas, “The Theatre of Dreams” (como é carinhosamente conhecido pelos torcedores do United) é o maior estádio de um clube de futebol no Reino Unido e o segundo maior estádio de futebol no geral, atrás apenas de Wembley. Caso uma nova expansão aconteça, é provável que envolva a adição de um segundo anel à South Stand, o que elevaria a capacidade para cerca de 88.000 lugares, embora sugestões alternativas para um estádio totalmente novo tenham sido feitas nos últimos anos.

Além de receber jogos do Manchester United, Old Trafford já foi usado para vários eventos importantes do futebol, incluindo partidas da FA Cup, com diversas semifinais, a final de 1915 e várias repetições de final, jogos da Inglaterra e partidas da Copa do Mundo da FIFA de 1966, da Eurocopa de 1996 e da Euro Feminina da UEFA de 2022. O estádio também recebeu a final da Champions League de 2003, totalmente italiana, quando o Milan venceu a Juventus nos pênaltis.

O que esperar de Manchester United x Manchester City?

Embora os dérbis de Manchester no Etihad Stadium tenham sido frustrantes de assistir para os torcedores do Manchester United nos últimos tempos, o United de forma alguma ficou sempre em segundo plano em todos os confrontos recentes com a equipe de Pep. O City levou a melhor quando os dois se enfrentaram na final da FA Cup de 2023, mas o Manchester United deu o troco exatos 12 meses depois em Wembley, ao conquistar seu 13º título na competição, o que marcou seu segundo título de copa sob o comando de Erik ten Hag.

Em termos de confrontos contra o seu maior rival em Old Trafford, o Manchester United terá boas lembranças do encontro de Premier League em janeiro de 2023. Em um duelo cheio de drama, como quase todos os dérbis de Manchester, Jack Grealish colocou o City em vantagem aos 60 minutos, mas o United reagiu com dois gols em um intervalo de quatro minutos, marcados por Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

Depois de não conseguir balançar as redes nos dois jogos anteriores em casa pela Premier League contra o Manchester City, o Manchester United está desesperado para reencontrar o faro de gol para o próximo dérbi. Com nomes como Matheus Cunha e Benjamin Sesko tendo sido acrescentados ao elenco desde aquelas partidas, os torcedores do United estarão esperançosos de ver sua equipe marcar. Dependendo dos compromissos internacionais, o United também pode ter de volta seu atual artilheiro, Bryan Mbeumo, para reforçar ainda mais as opções ofensivas.

Como comprar ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

É seguro dizer que a demanda por ingressos para os jogos do Manchester United é astronômica, e isso afeta os processos de compra em todos os níveis. O Manchester United é, na maioria das contas, o terceiro clube com mais torcedores no mundo, atrás de Real Madrid e Barcelona. São mais de 200 milhões de seguidores nas redes sociais, e o clube estima ter mais de 1 bilhão de fãs/torcedores em todo o mundo. Além disso, há um número colossal de sócios com ingresso de temporada, mais de 50.000, em cada jogo em casa, o que aperta a quantidade de ingressos avulsos restantes.

Como regra, os ingressos do Manchester United quase nunca são colocados à venda para não membros. As vendas gerais são muito raras e muitas vezes limitadas a jogos de baixa demanda. Os membros do clube podem comprar ingressos para jogos em casa por meio de cinco grandes e 35 menores liberações por temporada.

Essas liberações de ingressos são imprevisíveis, então os torcedores costumam se cadastrar para receber alertas. Para alguns dos jogos de maior destaque, como o dérbi de Manchester, o Manchester United realiza sorteios para membros cerca de oito semanas antes do pontapé inicial. É necessário fazer depósitos, e as taxas de sucesso podem ser de apenas 10%, devido à enorme demanda. Depois, liberações extras de ingressos seguem para partidas individuais nas semanas e nos dias anteriores ao jogo.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura para os torcedores comprarem ingressos do Manchester United, quem deseja assistir ao dérbi de Manchester pode considerar sites secundários de revenda, como o Viagogo, que pode oferecer a melhor chance de conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

Pela primeira vez nesta temporada, os ingressos para jogos em Old Trafford serão precificados de acordo com a categoria da partida, colocando o Manchester United em linha com a maioria dos outros clubes da Premier League.

Há três categorias de preços para jogos da Premier League, categorias A, B e C, e uma quarta, a categoria D, para alguns jogos de copa, refletindo os diferentes níveis de demanda por diferentes partidas. Todas as concessões para torcedores juniores e seniores seguirão em vigor.

Os preços por categoria de ingresso são os seguintes:

Categoria D: £ 32-£ 52 (somente jogos de copa)

Categoria C: £ 37-£ 60 (2 jogos de PL)

Categoria B: £ 57-£ 86 (11 jogos de PL)

Categoria A: £ 59-£ 97 (6 jogos de PL)

(NB: o jogo contra o Manchester City, como era de se esperar, foi designado como Categoria A)

Os preços também variam para ingressos com desconto, com maiores de 65 anos e jovens de 18 a 21 anos pagando entre £ 34 e £ 65, enquanto menores de 18 anos podem entrar por apenas £ 14 na Family Stand ou por até £ 47 na seção 93:20.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para Manchester United x Manchester City?

Os pacotes de hospitalidade do Manchester United também são uma ótima forma de não membros garantirem lugares na partida. Eles costumam se esgotar mais lentamente do que os ingressos nos mercados primário e secundário, então podem ser uma boa escolha quando as outras opções são limitadas.

O que você recebe com os pacotes de hospitalidade do Manchester United depende da suíte. No entanto, alguns benefícios se aplicam a todos os ingressos VIP em Old Trafford. Eles incluem:

Assentos almofadados deluxe

Acesso a lounges exclusivos

Comidas e bebidas de cortesia

Sessões de perguntas e respostas com ex-estrelas do Manchester United

Entretenimento em dia de jogo

Descontos na Megastore

Horários estendidos de abertura, começando três horas antes do pontapé inicial

Abaixo está uma seleção dos pacotes de hospitalidade disponíveis para jogos do Manchester United em Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (a partir de £ 340)

Um assento na Sir Alex Ferguson Stand, com acesso pós-jogo ao Museu do Manchester United por 90 minutos, combinado com refeição casual e bar de cortesia.

The International (a partir de £ 425)

Um dos pacotes mais descontraídos e informais, em um ambiente tradicional no coração da Stretford End. Experiência gastronômica casual com seleção de bebidas de cortesia.

Red Cafe (a partir de £ 549)

Uma vista deslumbrante do seu assento em Old Trafford na Sir Alex Ferguson Stand, com recepção com bebidas, menu de três pratos, lanches pós-jogo e cerveja, vinho e refrigerantes de cortesia.

Trinity Club (pré-jogo a partir de £ 425, pós-jogo a partir de £ 299)

Um assento na East Stand, anel 2, com bufê quente e frio e bar incluído.

Warwick Suite Executive Box (a partir de £ 1.250)

Um espaço privativo conectado à nossa luxuosa Warwick Suite, oferecendo menu bufê premium, bar totalmente incluído e tortas clássicas no intervalo e ao apito final.