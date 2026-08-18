Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Depois de duas temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente tenha virado a página. O clima positivo estará tomando conta de Old Trafford para a estreia em casa do United na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião reservando ingressos hoje.

A passagem interina de Michael Carrick no comando se mostrou uma revelação tão grande que o ex-ídolo do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes da partida final da temporada contra o Brighton, que o United venceu de forma enfática por 3 a 0. Com vaga garantida na Champions League após terminar em 3º lugar, Carrick estará disposto a buscar glória em todas as frentes nos próximos meses.

Uma das chaves para qualquer sucesso futuro do Manchester United é transformar Old Trafford na fortaleza que já foi. O United de Jose Mourinho ficou famoso por uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no "Teatro dos Sonhos" durante 2016 e 2017. O United vai atropelar o recém-promovido Ipswich nesse estádio icônico?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Manchester United e Ipswich Town?

O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 30 de agosto, com início marcado para 16h30 BST.

Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 11:30 Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão utilizar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: A venda aberta para o público em geral não associado praticamente não existe em partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias adulto, júnior, geralmente sub-18 ou sub-21, estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas, como Categoria A, B ou C. Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das revendas oficiais.

Preços e disponibilidade dos ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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