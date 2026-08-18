Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Depois de duas temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente tenha virado a página. O clima positivo estará tomando conta de Old Trafford para a estreia em casa do United na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião reservando ingressos hoje.
A passagem interina de Michael Carrick no comando se mostrou uma revelação tão grande que o ex-ídolo do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes da partida final da temporada contra o Brighton, que o United venceu de forma enfática por 3 a 0. Com vaga garantida na Champions League após terminar em 3º lugar, Carrick estará disposto a buscar glória em todas as frentes nos próximos meses.
Uma das chaves para qualquer sucesso futuro do Manchester United é transformar Old Trafford na fortaleza que já foi. O United de Jose Mourinho ficou famoso por uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no "Teatro dos Sonhos" durante 2016 e 2017. O United vai atropelar o recém-promovido Ipswich nesse estádio icônico?
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o jogo da Premier League entre Manchester United e Ipswich Town?
O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 30 de agosto, com início marcado para 16h30 BST.
Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League
Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.
Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:
- Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão utilizar.
- Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
- Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
- Venda geral: A venda aberta para o público em geral não associado praticamente não existe em partidas da Premier League.
Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?
O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:
- Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias adulto, júnior, geralmente sub-18 ou sub-21, estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
- Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas, como Categoria A, B ou C. Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
- Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
- Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das revendas oficiais.
Preços e disponibilidade dos ingressos para visitantes
A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá pelo menos até 2027/28.
Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.
Forma
Retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
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Prováveis escalações de Manchester United x Ipswich
Técnico
- M. Carrick
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