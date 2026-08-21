Ainda não viu o Manchester City ao vivo nesta temporada? Não se preocupe: você terá outra oportunidade em setembro, antes da pausa para jogos internacionais. O City enfrenta o Sunderland pela Premier League no Etihad Stadium no sábado, 19 de setembro.

Ao reservar ingressos para o confronto com o Sunderland, você terá a chance de ver de perto algumas das brilhantes contratações de verão do Manchester City, incluindo Ayyoub Bouaddi. O City recentemente desembolsou mais de £ 80 milhões pelo muito badalado jovem marroquino, que impressionou no cenário global durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Sunderland sofreu uma de suas derrotas mais pesadas fora de casa na campanha 2025/26 quando visitou o Etihad na temporada passada. O time já perdia por 3 a 0 aos 65 minutos, com o City caminhando para a vitória com gols de Ruben Dias, Josko Gvardiol e Phil Foden.

Será que o Manchester City terá outra atuação dominante? Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Sunderland pela Premier League?

Manchester City x Sunderland acontece no Etihad Stadium (Manchester) no sábado, 19 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Premier League - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Sunderland pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos para partidas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia muito, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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