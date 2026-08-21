Ainda não viu o Manchester City ao vivo nesta temporada? Não se preocupe, você terá outra oportunidade em setembro, antes da pausa internacional começar. O City enfrenta o Sunderland na Premier League, no Etihad Stadium, no sábado, 19 de setembro.

Reservar ingressos para o confronto com o Sunderland dá a você a chance de ver de perto algumas das brilhantes novas contratações de verão do Manchester City, incluindo Ayyoub Bouaddi. O City recentemente desembolsou mais de £ 80 milhões pelo muito badalado jovem marroquino, que impressionou no cenário global durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Sunderland sofreu uma de suas derrotas fora de casa mais pesadas da campanha 2025/26 quando visitou o Etihad na temporada passada. Estava perdendo por 3 a 0 após 65 minutos, com o City encaminhando a vitória com gols de Ruben Dias, Josko Gvardiol e Phil Foden.

Será que o Manchester City produzirá outra atuação dominante? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo de Premier League entre Manchester City e Sunderland?

Manchester City x Sunderland acontece no Etihad Stadium (Manchester) no sábado, 19 de setembro, com início programado para as 15h BST.

Premier League - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Sunderland pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se inscrevem durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, sócios que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora as porcentagens de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte global. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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