Como comprar ingressos para Manchester City x Southampton: preços da semifinal da FA Cup, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Manchester City recebe o Southampton no Estádio de Wembley, em Londres, no sábado, 25 de abril, em um confronto que promete ser uma grande semifinal da FA Cup, com uma vaga na prestigiosa final em jogo.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Southampton está em 4º lugar na Championship, tornando esta semifinal bastante acirrada.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Southampton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Manchester City x Southampton pela FA Cup?

Como comprar ingressos para o jogo Manchester City x Southampton pela FA Cup?

Para comprar ingressos para a semifinal da FA Cup entre Manchester City e Southampton no Estádio de Wembley, você deve seguir os critérios de venda específicos estabelecidos por cada clube. Os ingressos são vendidos exclusivamente pelo site oficial de cada time.

Ambos os clubes receberam uma cota generosa de 33.350 ingressos.

Os titulares de ingressos para a temporada do Manchester City estão agora na fase de ingressos extras, o que lhes permite garantir até dois lugares adicionais para amigos ou familiares.

Acaba de abrir o período para que todos os titulares de ingressos para a temporada 2025/26 do Southampton garantam seus lugares na arquibancada West End.

Se você não é titular de um ingresso para a temporada, não entre em pânico ainda. Os membros do Southampton podem adquirir ingressos no dia 16 de abril, com uma possível venda ao público em geral na sexta-feira, dia 17.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Southampton pela FA Cup?

Os ingressos para a semifinal da FA Cup entre Manchester City e Southampton no Estádio de Wembley têm preços em várias categorias, variando de £30 para os assentos adultos mais baratos a £150 para assentos premium.

Outros preços podem incluir:

Taxas de reserva: Espere pagar uma pequena taxa administrativa por ingresso (o Southampton cobra £2,50; as taxas do Manchester City variam ligeiramente de acordo com o tipo de assinatura).

Espere pagar uma pequena taxa administrativa por ingresso (o Southampton cobra £2,50; as taxas do Manchester City variam ligeiramente de acordo com o tipo de assinatura). Descontos : Geralmente se aplicam a torcedores com 65 anos ou mais e menores de 18 anos. Alguns clubes também oferecem uma tarifa para jovens adultos de 18 a 21 anos em determinadas seções.

: Geralmente se aplicam a torcedores com 65 anos ou mais e menores de 18 anos. Alguns clubes também oferecem uma tarifa para jovens adultos de 18 a 21 anos em determinadas seções. Hospitalidade : Se você estiver procurando pacotes VIP (que incluem refeições e assentos premium do Nível 2), os preços geralmente começam em torno de £250–£300 e podem chegar a £650 + IVA para suítes com serviço completo.

: Se você estiver procurando pacotes VIP (que incluem refeições e assentos premium do Nível 2), os preços geralmente começam em torno de £250–£300 e podem chegar a £650 + IVA para suítes com serviço completo. Áreas de pé licenciadas: Essas áreas estão disponíveis nas Categorias 2, 3 e 4 (Nível 1 e Nível 5). Observe que os torcedores devem ter 12 anos ou mais para se sentar nessas seções.

O que esperar do confronto entre Manchester City e Southampton?

O Southampton pode estar jogando na segunda divisão, mas provou ser um time de elite nesta temporada. Os Saints garantiram sua vaga em Wembley após uma vitória impressionante por 2 a 1 sobre o Arsenal em 4 de abril, um resultado que causou comoção no futebol inglês.

A equipe de Russell Martin chega a esta semifinal após uma vitória contundente por 3 a 0 contra o Blackburn Rovers em 14 de abril, provando que tem o poder ofensivo necessário para causar problemas aos adversários da primeira divisão.

O Manchester City, no entanto, é o mestre indiscutível dos grandes momentos. A equipe de Pep Guardiola chega ao fim de semana com um ímpeto assustador, tendo recentemente derrotado o Chelsea por 3 a 0 em Stamford Bridge, em 12 de abril.

Para o City, esta partida é um obstáculo vital na busca por mais um título nacional.

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