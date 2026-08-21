É uma história de duas equipes chamadas City no Etihad no sábado, 5 de setembro, quando o Manchester City, que tenta reconquistar seu título da Premier League, enfrenta o Coventry City de Frank Lampard, recém-promovido e jogando a primeira divisão pela primeira vez em 25 anos.

As caras fechadas do intervalo deram lugar ao alívio no apito final durante o confronto de abertura do Manchester City na liga 2026/27, no Etihad. Apesar de estar perdendo para o Bournemouth por 1 a 0, gols tardios da dupla de defesa Marc Guéhi e Joško Gvardiol salvaram o novo técnico, Enzo Maresca, de um vexame.

As viagens pela Premier League não ficam mais fáceis para o Coventry City. Depois de ser dominado pelo campeão Arsenal na estreia da temporada, o time agora precisa se preparar para a investida de Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden e outros.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Coventry City pela Premier League?

Manchester City x Coventry City acontece no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas para partidas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Sócios oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os associados se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os sócios que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é associado praticamente não existem em jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo das laterais e no anel inferior têm preço premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das plataformas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, confirmado também pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada do nível mais alto, com a pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

Retrospecto recente do confronto

Notícias das equipes e elencos

Classificação



