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Como comprar ingressos para Manchester City x Coventry City: pacotes de hospitalidade, preços da Premier League 2026/27, informações da partida e mais

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Não perca a chance de ver o Manchester City, 10 vezes campeão inglês, em ação no Etihad

É uma história de duas equipes chamadas City no Etihad no sábado, 5 de setembro, quando o Manchester City, que tenta reconquistar seu título da Premier League, enfrenta o Coventry City de Frank Lampard, recém-promovido e jogando a primeira divisão pela primeira vez em 25 anos.

As caras fechadas do intervalo deram lugar ao alívio no apito final durante o confronto de abertura do Manchester City na liga 2026/27, no Etihad. Apesar de estar perdendo para o Bournemouth por 1 a 0, gols tardios da dupla de defesa Marc Guéhi e Joško Gvardiol salvaram o novo técnico, Enzo Maresca, de um vexame.

As viagens pela Premier League não ficam mais fáceis para o Coventry City. Depois de ser dominado pelo campeão Arsenal na estreia da temporada, o time agora precisa se preparar para a investida de Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden e outros.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Coventry City pela Premier League?

Manchester City x Coventry City acontece no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

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Premier League - Rodada 3
Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas para partidas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Sócios oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os associados se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os sócios que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é associado praticamente não existem em jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo das laterais e no anel inferior têm preço premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das plataformas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, confirmado também pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada do nível mais alto, com a pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

MCI

MCI - Sequência

INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COV

COV - Sequência

NOR
E0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
D3-0
PLY
V2-4
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Manchester CityEmpateCoventry
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry badge
Coventry
COV
2
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Copa da Inglaterra
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
2
FJ
10Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester City x Coventry

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Técnico

  • E. Maresca

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento


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