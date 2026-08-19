A era pós-Pep começa para valer no domingo, 23 de agosto, quando Enzo Maresca comandará o Manchester City no Etihad Stadium em seu primeiro jogo da temporada da Premier League contra o Bournemouth, e você pode estar lá garantindo ingressos hoje.

Não foi apenas o Manchester City que mudou de técnico, já que Marco Rose assumiu o comando do Bournemouth, com Andoni Iraola se mudando para o norte para se tornar o novo treinador do Liverpool.

Enfrentar o Bournemouth trará lembranças dolorosas para os torcedores do Manchester City, já que o empate por 1 a 1 contra o Bournemouth no Vitality Stadium, em maio, encerrou os sonhos de reconquistar o título da Premier League. No entanto, o City tem dominado em casa, vencendo seus últimos três jogos contra o Bournemouth no Etihad por um placar agregado de 12 a 3.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Manchester City e Bournemouth?

O Manchester City recebe o Bournemouth no Etihad Stadium, em Manchester, com início previsto para as 14h BST, no domingo, 23 de agosto.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para membros.

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