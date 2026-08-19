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Como comprar ingressos para Manchester City x Bournemouth: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Bournemouth

Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para a estreia do Manchester City na temporada no Etihad

A era pós-Pep começa para valer no domingo, 23 de agosto, quando Enzo Maresca comandará o Manchester City no Etihad Stadium em seu primeiro jogo da temporada da Premier League contra o Bournemouth, e você pode estar lá garantindo ingressos hoje.

Não foi apenas o Manchester City que mudou de técnico, já que Marco Rose assumiu o comando do Bournemouth, com Andoni Iraola se mudando para o norte para se tornar o novo treinador do Liverpool.

Enfrentar o Bournemouth trará lembranças dolorosas para os torcedores do Manchester City, já que o empate por 1 a 1 contra o Bournemouth no Vitality Stadium, em maio, encerrou os sonhos de reconquistar o título da Premier League. No entanto, o City tem dominado em casa, vencendo seus últimos três jogos contra o Bournemouth no Etihad por um placar agregado de 12 a 3.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Manchester City e Bournemouth?

O Manchester City recebe o Bournemouth no Etihad Stadium, em Manchester, com início previsto para as 14h BST, no domingo, 23 de agosto.

crest
Premier League - Rodada 1
Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para membros.

Forma

MCI

MCI - Sequência

AVL
D1-2
INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOU

BOU - Sequência

FCP
V4-1
FCA
V2-5
GEN
V10-1
BET
E2-2
M05
D2-1
Gol marcado (sofrido)
22/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Manchester CityEmpateBournemouth
3
1
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Copa da Inglaterra
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester City x Bournemouth

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Técnico

  • E. Maresca

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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