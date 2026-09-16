Como comprar ingressos para Mainz 05 x Bayer Leverkusen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Mainz 05 enfrenta o Bayer Leverkusen no sábado, 10 de outubro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.

Nos últimos dois encontros entre as equipes na Bundesliga, o Bayer 04 Leverkusen levou a melhor sobre o 1. FSV Mainz 05 em um eletrizante 4 a 3, com muitos gols, em 18 de outubro de 2025. O confronto mais recente, em 28 de fevereiro de 2026, terminou em um empate por 1 a 1 bastante equilibrado na BayArena.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Mainz 05 x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Mainz 05 x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Mainz 05 x Bayer Leverkusen começa na MEWA Arena, em Mainz, no sábado, 10 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 5 10 de out. de 2026 - 09:30 MEWA Arena

Como comprar ingressos para Mainz 05 x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FSV Mainz 05 e Bayer 04 Leverkusen, siga estes passos padrão por meio de canais oficiais e primários:

1. Loja oficial de ingressos online do Mainz 05 (para lugares no setor mandante)

O Mainz 05 normalmente abre primeiro a venda de ingressos para sócios do clube e detentores de carnê de temporada. Se a alta demanda ainda deixar ingressos disponíveis, a venda ao público geral é aberta mais perto do dia do jogo.

2. Loja oficial de ingressos online do Bayer Leverkusen (para lugares no setor visitante)

Se você vai torcer pelo Bayer Leverkusen, visite a loja oficial de ingressos online do Bayer 04 Leverkusen. A venda de ingressos para visitantes do Leverkusen costuma exigir login em uma conta ativa do Bayer 04 ou verificação por meio de um sistema de fila digital. As cargas de ingressos para o setor visitante são oferecidas primeiro a sócios do Bayer 04 e detentores de carnê de temporada.

Parceiros de hospitalidade autorizados: opções oficiais de hospitalidade, incluindo assentos premium, acesso a lounge e catering, podem ser garantidas por meio dos canais oficiais de hospitalidade do clube ou de fornecedores de viagem autorizados.

Quanto custam os ingressos para Mainz 05 x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo Mainz 05 x Bayer Leverkusen pela Bundesliga variam de acordo com a localização do assento, o canal de compra e a categoria.

Setor mandante (Mainz 05): espere preços entre €14 e €18 para entrada padrão de adulto nas áreas em pé.

Ingressos para área em pé ( Stehplatz )

Setor visitante (torcedores do Leverkusen): os ingressos para a área em pé dos visitantes nos blocos H e I geralmente variam de €15 a €19 . Tarifas com desconto: ingressos com desconto para estudantes, idosos e jovens normalmente custam entre €11 e €14 .

Ingressos para assentos ( Sitzplatz )

Setores atrás do gol ( Hintertor ): os assentos atrás dos gols variam de €28 a €38 , dependendo da fileira e da qualidade da visão. Tribuna principal e arquibancada oposta ( Haupttribüne / Gegengerade ): os lugares nas laterais normalmente custam entre €42 e €65 para jogos padrão de categoria B/A da Bundesliga. Setores de canto ( Ecke ): os assentos nos blocos de canto normalmente ficam entre €32 e €42 .

Categorias especiais

Descontos para crianças / jovens: os ingressos para crianças menores de 14 anos geralmente variam entre €8 e €18 nas áreas de assentos padrão. VIP & hospitalidade: assentos premium com acesso a lounge e catering começam em cerca de €180 a €280 por assento.

Preços do mercado de revenda ( Zweitmarkt e plataformas secundárias)

Troca oficial de ingressos ( Zweitmarkt ): os assentos vendidos por meio da troca oficial do clube têm preço limitado ao valor de face mais uma taxa nominal de serviço, normalmente de €1 a €3 extras.



Mainz 05 x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Mainz 05 e Bayer Leverkusen

O Mainz 05 chega para esta partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV na Bundesliga. Antes disso, a equipe goleou o VfB Krieschow por 9 a 0 na DFB-Pokal e venceu amistosos contra AFC Bournemouth e Paris FC, com seus únicos pontos perdidos vindo em um empate por 0 a 0 com o Paderborn pela Bundesliga. Ao longo dessas cinco partidas, o Mainz marcou 18 gols e sofreu apenas um.

O Bayer Leverkusen somou três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin pela Bundesliga, depois da prejudicial derrota por 3 a 2 na rodada de abertura para o Elversberg. O Leverkusen também venceu o Wehen Wiesbaden por 4 a 0 fora de casa na DFB-Pokal e bateu o Newcastle United por 2 a 1 na pré-temporada, mas perdeu para o Nottingham Forest. A equipe marcou 12 gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Mainz 05 x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 1 a 1, disputado na BayArena pela Bundesliga em 28 de fevereiro de 2026. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o Leverkusen tem uma ligeira vantagem, com três vitórias contra uma do Mainz, além de um empate. O Leverkusen marcou nove gols nesses encontros, enquanto o Mainz marcou sete.