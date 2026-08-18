Como comprar ingressos para Liverpool x Nottingham Forest: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Andoni Iraola tem recepção calorosa garantida quando pisar no gramado de Anfield para sua primeira partida competitiva em casa no comando do Liverpool, no sábado, 29 de agosto. Você pode estar lá para testemunhar a ocasião e ver como o Liverpool se sai contra o Nottingham Forest, reservando ingressos hoje.

Apesar de terminar em quinto lugar e garantir vaga na Champions League na última temporada, foi um desempenho abaixo do esperado do Liverpool, e isso custou o cargo de Arne Slot. Agora entra Iraola, que fez maravilhas com o Bournemouth durante suas três temporadas no clube da costa sul, levando-o de forma impressionante ao 6º lugar e à Europa na última campanha.

O Nottingham Forest, porém, terá boas lembranças de viagens recentes a Anfield. O Forest venceu em suas últimas duas visitas ao local, a primeira vez que conseguiu triunfos consecutivos no icônico estádio desde 1963.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Liverpool e Nottingham Forest?

Liverpool x Nottingham Forest está marcado para começar às 12h30 BST de sábado, 29 de agosto, em Anfield, em Liverpool.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 07:30 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Nottingham Forest pela Premier League?

Há múltiplas opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de ingressos avulsos para jogos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas para o público geral não associado praticamente não existem em jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Nottingham Forest pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Associação oficial necessária: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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