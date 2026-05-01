Como comprar ingressos para Liverpool x Chelsea: preços da Premier League, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Liverpool recebe o Chelsea em Anfield, em Liverpool, no sábado, 9 de maio, num confronto decisivo no final da temporada, com a classificação para as competições europeias e a ambição de terminar entre os quatro primeiros em jogo.

O Liverpool ocupa atualmente a 4ª posição na Premier League, enquanto o Chelsea está em 8º, com os Reds travando uma disputa acirrada com o Manchester United e o Aston Villa para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.

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Quando será o jogo Liverpool x Chelsea na Premier League?

Como comprar ingressos para Liverpool x Chelsea na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público durante o período de venda geral.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprar ingressos em plataformas de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Liverpool x Chelsea?

O Liverpool está no meio de uma disputa pelas quatro primeiras posições, atualmente com uma vantagem mínima sobre o Aston Villa. Os Reds têm demonstrado grande resiliência em casa, tendo recentemente derrotado o Crystal Palace por 3 a 1 em 25 de abril, um desempenho que proporcionou um impulso muito necessário após a decepcionante eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o PSG no início do mês.

O Chelsea, por sua vez, busca salvar uma campanha difícil no campeonato e ganhar impulso rumo à final da FA Cup. Os Blues têm lutado para manter a consistência no campeonato, tendo sofrido recentemente uma derrota por 3 a 0 para o Brighton em 21 de abril, mas provaram ser um grande time nesta temporada. Eles já detêm uma vantagem sobre os Reds nesta temporada, tendo garantido uma vitória por 2 a 1 no confronto de volta em Stamford Bridge, em 4 de outubro.

Os torcedores estarão de olho em Mohamed Salah, que busca levar o Liverpool aos quatro primeiros colocados, enquanto o Chelsea contará com a criatividade de Cole Palmer para desarmar a defesa do Liverpool, que por vezes pareceu vulnerável sob pressão.

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