Quando Leeds United e Newcastle United se enfrentaram pela última vez na liga, em St James' Park, em janeiro, os torcedores acompanharam um emocionante jogo de sete gols. Será que eles vão protagonizar outro clássico quando se encontrarem novamente, desta vez em Elland Road, na segunda-feira, 14 de setembro? Você pode assistir à partida sob os refletores reservando seus ingressos hoje.

Apesar de ter saído na frente em nada menos do que três ocasiões durante aquele memorável confronto de janeiro, com gols de Brenden Aaronson (duas vezes) e Dominic Calvert-Lewin, o Leeds ficou se lamentando depois que o Newcastle marcou duas vezes nos acréscimos para garantir os três pontos.

O Leeds de Daniel Farke começou bem esta campanha, garantindo vitórias importantes na Premier League e na Copa da Liga Inglesa. Agora, a equipe vai buscar manter o embalo e sabe o quanto os resultados em casa serão importantes ao longo da temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Leeds United x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Leeds United e Newcastle United pela Premier League?

Leeds United x Newcastle United será disputado em Elland Road (Leeds) na segunda-feira, 14 de setembro, com início previsto para 20h BST.

Premier League - Rodada 4 14 de set. de 2026 - 15:00 Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Newcastle United pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Newcastle United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos locais entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou em sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de manutenção pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de categoria mais alta, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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