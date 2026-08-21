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Como comprar ingressos para Leeds United x Newcastle United: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Leeds United e Newcastle United, incluindo informações sobre o jogo

Quando Leeds United e Newcastle United se enfrentaram pela última vez na liga, em St James' Park, em janeiro, os torcedores acompanharam um emocionante jogo de sete gols. Será que eles vão protagonizar outro clássico quando se encontrarem novamente, desta vez em Elland Road, na segunda-feira, 14 de setembro? Você pode assistir à partida sob os refletores reservando seus ingressos hoje.

Apesar de ter saído na frente em nada menos do que três ocasiões durante aquele memorável confronto de janeiro, com gols de Brenden Aaronson (duas vezes) e Dominic Calvert-Lewin, o Leeds ficou se lamentando depois que o Newcastle marcou duas vezes nos acréscimos para garantir os três pontos.

O Leeds de Daniel Farke começou bem esta campanha, garantindo vitórias importantes na Premier League e na Copa da Liga Inglesa. Agora, a equipe vai buscar manter o embalo e sabe o quanto os resultados em casa serão importantes ao longo da temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Leeds United x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Leeds United e Newcastle United pela Premier League?

Leeds United x Newcastle United será disputado em Elland Road (Leeds) na segunda-feira, 14 de setembro, com início previsto para 20h BST.

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Premier League - Rodada 4
Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Newcastle United pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Newcastle United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos locais entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou em sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de manutenção pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de categoria mais alta, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

LEE

LEE - Sequência

RBL
V2-0
MUN
D1-1
FCA
V4-0
NFO
V0-1
NFO
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NEW

NEW - Sequência

VAL
V1-2
EVE
D3-1
B04
D1-2
STR
D1-1
LIV
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

LeedsEmpateNewcastle
0
3
2
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
4
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Leeds
LEE
3
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
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Newcastle
NEW
0
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Premier League
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Leeds
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2
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Newcastle
NEW
2
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Premier League
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Newcastle
NEW
0
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Leeds
LEE
0
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
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Newcastle
NEW
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Leeds x Newcastle

Leeds crest
Leeds
LEE
Formação
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Newcastle crest
Newcastle
NEW

Técnico

  • D. Farke

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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