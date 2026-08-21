O Leeds United vai querer somar o máximo de pontos possível antes de a Premier League ser temporariamente interrompida pela pausa para jogos internacionais, e, com dois jogos seguidos em Elland Road em meados de setembro, tem a oportunidade perfeita para isso.

Depois da partida em casa pela liga contra o Newcastle em 14 de setembro, o time de Daniel Farke estende o tapete vermelho mais uma vez apenas cinco dias depois, quando enfrenta o Crystal Palace no sábado, 19 de setembro. Você pode estar em Elland Road em qualquer um dos confrontos, ou nos dois, reservando ingressos hoje.

O Leeds deu aos seus apaixonados torcedores um presente de Natal antecipado no ano passado, ao atropelar o Palace por 4 a 1, apenas cinco noites antes de o Papai Noel descer pela chaminé, em 20 de dezembro. Dominic Calvert-Lewin, duas vezes, Ethan Ampadu e Anton Stach marcaram naquela noite memorável em Elland Road.

O poderoso Leeds vai atropelar o Palace de novo? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Leeds United x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Leeds United e Crystal Palace?

Leeds United x Crystal Palace acontece em Elland Road, em Leeds, no sábado, 19 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

Premier League - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 10:00 Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Crystal Palace pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias, como A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa ao clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, confirmado ao menos também para 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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