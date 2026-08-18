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Como comprar ingressos para Leeds United x Brentford: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para a estreia do Leeds em casa na Premier League contra o Brentford

A atmosfera é sempre elétrica quando o Leeds United entra em campo em Elland Road, e ela estará mais intensa do que nunca para a estreia da equipe em casa na Premier League no domingo, 30 de agosto, contra o Brentford. Não perca a chance de fazer parte dessa grande ocasião e garanta hoje mesmo o seu ingresso.

O Leeds afastou qualquer preocupação com o rebaixamento na temporada passada com uma reta final forte. A equipe ficou invicta por um período de dois meses entre março e maio, o que incluiu três vitórias consecutivas em Elland Road. O time de Daniel Farke, que agora conta com o muito badalado Harry Wilson, tentará manter esse embalo em casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Leeds United x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo da Premier League entre Leeds United e Brentford?

Leeds United x Brentford está marcado para começar às 14h BST, em Elland Road, em Leeds, no domingo, 30 de agosto.

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Premier League - Rodada 2
Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Brentford pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas que não vão usar ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral que não é associado são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Brentford pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em diferentes faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e no anel inferior têm preços premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Elas praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação

Forma

LEE

LEE - Sequência

SUN
V1-0
LIV
V2-4
RBL
V2-0
MUN
D1-1
FCA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BRE

BRE - Sequência

MCI
D3-0
CRY
E2-2
LIV
E1-1
REN
V2-4
SGE
V7-0
Gol marcado (sofrido)
14/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

LeedsEmpateBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Leeds x Brentford

Leeds crest
Leeds
LEE
Formação
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Técnico

  • D. Farke

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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