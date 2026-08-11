A La Liga é adorada por fãs de futebol em todo o planeta. Milhões ficam grudados nas telas assistindo aos jogos do Campeonato Espanhol a cada semana da temporada, e este ano traz um interesse extra depois de o Barcelona ter mantido o título e de o Real Madrid recorrer a Jose Mourinho na tentativa de encerrar uma campanha sem troféus.

Embora Barcelona e Real Madrid normalmente dominem as manchetes e atraiam os jogadores de nível mundial, todos os times da elite têm capacidade para dar espetáculo e produzir atuações memoráveis.

Assistir ao sensacional futebol espanhol pela TV é, claro, empolgante, mas nada acelera tanto o coração quanto estar no próprio estádio, apoiando as estrelas brilhantes enquanto elas fazem sua magia diante dos seus olhos.

Serão alguns meses imperdíveis de ação na La Liga, e você pode transformar em realidade o seu sonho de ver o futebol espanhol ao garantir um ingresso para uma próxima partida. Deixe o GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos da La Liga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da La Liga

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos sáb., 15 de ago., 19:30 Alavés x Getafe Estádio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) Ingressos sáb., 15/16 de ago. Real Madrid x Real Sociedad Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos sáb., 15 de ago., 21:30 Sevilla x Rayo Vallecano Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) Ingressos dom., 16 de ago., 17:00 Racing de Santander x Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Ingressos dom., 16 de ago., 19:00 Espanyol x Levante RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) Ingressos dom., 16 de ago., 21:30 Celta de Vigo x Osasuna Estadio de Balaídos (Vigo) Ingressos seg., 17 de ago., 21:00 Deportivo La Coruña x Elche Estádio Riazor (A Coruña) Ingressos qua., 19 de ago., 21:00 Atlético de Madrid x Málaga Estádio Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos qui., 27 de ago., 21:00 Barcelona x Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos

Alguns jogos da 1ª rodada estão distribuídos ao longo de quase duas semanas, então confira novamente a data e o horário exatos da partida escolhida antes de reservar.

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da La Liga

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos qui., 20 de ago., 21:00 Rayo Vallecano x Alavés Estádio de Vallecas (Madri) Ingressos sex., 21 de ago., 21:00 Real Betis x Real Sociedad Estádio Benito Villamarín (Sevilha) Ingressos sáb., 22 de ago., 17:00 Athletic Club x Sevilla Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos sáb., 22 de ago., 19:30 Valencia x Celta de Vigo Estádio Mestalla (Valência) Ingressos sáb., 22 de ago., 21:30 Espanyol x Real Madrid RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona) Ingressos dom., 23 de ago., 17:00 Atletico Madrid x Villarreal Estádio Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos dom., 23 de ago., 19:30 Getafe x Racing de Santander Estadio Coliseum (Getafe / Madri) Ingressos dom., 23 de ago., 21:30 Elche x Barcelona Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Ingressos seg., 24 de ago., 19:30 Osasuna x Levante Estádio El Sadar (Pamplona) Ingressos seg., 24 de ago., 21:30 Málaga x Deportivo La Coruña Estadio La Rosaleda (Málaga) Ingressos

Quando é o próximo El Clásico?

O primeiro Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, com o jogo de volta acontecendo no Bernabéu em maio.

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos dom., 25 de out. Barcelona x Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos dom., 9 de maio de 2027 Real Madrid x Barcelona Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos

O dérbi de Madri também já tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro (7ª rodada), antes do jogo de volta no Bernabeu em 4 de abril de 2027 (30ª rodada).

Como comprar ingressos para a La Liga

Há várias opções de ingressos para os jogos da La Liga, desde entradas avulsas por partida até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos da La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará então navegar até a seção "Ingressos".

Os ingressos geralmente são colocados à venda algumas semanas antes de cada jogo, e você pode precisar criar uma conta e fornecer informações pessoais. Você também pode comprar ingressos em bilheterias físicas, que muitas vezes ficam nos estádios dos clubes ou nas proximidades. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários lugares das cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir lugares antes do lançamento oficial ou conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos da La Liga?

O custo dos ingressos da La Liga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium frequentemente custando mais. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o dérbi de Madri (Real Madrid x Atletico Madrid) e o El Clasico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, o GOAL detalhou os clubes da La Liga 2026/27, seus estádios e os preços médios dos ingressos para dias de jogo:

Preços dos ingressos da La Liga 2026/27 por clube

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto) Alaves Estádio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) € 13 - € 59 Athletic Club San Mamés (Bilbao) € 30 - € 110 Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madri) € 30 - € 150 Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelona) € 46 - € 150 Celta de Vigo Estadio ABANCA Balaídos (Vigo) € 20 - € 80 Deportivo de A Coruña Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) € 25 - € 70 Elche Estadio Martínez Valero (Elche) € 25 - € 75 Espanyol RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) € 30 - € 100 Getafe Estadio Coliseum (Getafe) € 40 - € 95 Levante Estadio Ciutat de València (Valência) € 25 - € 80 Malaga Estádio La Rosaleda (Málaga) € 25 - € 85 Osasuna Estadio El Sadar (Pamplona) € 40 - € 140 Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) € 25 - € 75 Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madri) € 20 - € 90 Real Betis Estadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha) € 45 - € 80 Real Madrid Santiago Bernabéu (Madri) € 75 - € 195 Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) € 35 - € 100 Sevilla Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha) € 45 - € 165 Valencia Camp de Mestalla (Valência) € 30 - € 100 Villarreal Estadio de la Cerámica (Villarreal) € 20 - € 50

Embora esses sejam os preços oficiais de face, a enorme demanda por alguns jogos da La Liga significa que os torcedores podem precisar recorrer a opções secundárias de revenda, como a StubHub. Os preços podem oscilar ali, tanto acima quanto abaixo do valor de tabela do ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data.

O que esperar da temporada da La Liga?

O Barcelona chega a 2026/27 como bicampeão depois de o time de Hansi Flick ter vencido o Real Madrid por 2 a 0 no El Clasico decisivo pelo título da temporada passada, garantindo sua 29ª taça da liga com três jogos de antecedência. Foi o segundo título consecutivo desde que Flick assumiu o comando em 2024, somando-se ainda a uma Copa del Rey e a uma Supercopa da Espanha conquistadas no caminho.

O Real Madrid, em contrapartida, viveu uma temporada para esquecer. Xabi Alonso foi substituído por Alvaro Arbeloa no meio da campanha em meio a relatos de insatisfação no elenco, e o Real Madrid terminou em segundo lugar sem um único troféu para mostrar por seus esforços, um desfecho raro e doloroso para um clube de sua grandeza. Em resposta, o presidente Florentino Perez recorreu a Jose Mourinho, que retorna ao Bernabeu para uma segunda passagem 13 anos depois da primeira, enquanto o clube busca voltar ao caminho das vitórias.

Um homem cuja cotação nunca esteve tão alta é Kylian Mbappe. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro da La Liga em cada uma de suas duas primeiras temporadas na Espanha, e ele chega a 2026/27 logo depois de se tornar apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a conquistar a Chuteira de Ouro duas vezes, terminando como artilheiro do torneio de 2026 na América do Norte com 10 gols, enquanto a França ficou em quarto lugar. Com um elenco estabilizado e um técnico como Mourinho, que nunca passou uma temporada sem títulos em nenhum de seus grandes clubes, o Real Madrid estará desesperado para que a forma de Mbappe na Copa do Mundo se traduza em uma verdadeira briga pelo título no cenário doméstico.