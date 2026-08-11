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Como comprar ingressos para La Liga 2026/27: ingressos para o El Clásico, próximos jogos do Barcelona, preços do Real Madrid e mais

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Confira como você pode garantir lugares em alguns dos principais jogos de La Liga nesta temporada

A La Liga é adorada por fãs de futebol em todo o planeta. Milhões ficam grudados nas telas assistindo aos jogos do Campeonato Espanhol a cada semana da temporada, e este ano traz um interesse extra depois de o Barcelona ter mantido o título e de o Real Madrid recorrer a Jose Mourinho na tentativa de encerrar uma campanha sem troféus.

Embora Barcelona e Real Madrid normalmente dominem as manchetes e atraiam os jogadores de nível mundial, todos os times da elite têm capacidade para dar espetáculo e produzir atuações memoráveis.

Assistir ao sensacional futebol espanhol pela TV é, claro, empolgante, mas nada acelera tanto o coração quanto estar no próprio estádio, apoiando as estrelas brilhantes enquanto elas fazem sua magia diante dos seus olhos.

Serão alguns meses imperdíveis de ação na La Liga, e você pode transformar em realidade o seu sonho de ver o futebol espanhol ao garantir um ingresso para uma próxima partida. Deixe o GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos da La Liga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

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Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da La Liga

Data e horário (CET)JogoEstádioIngressos
sáb., 15 de ago., 19:30Alavés x GetafeEstádio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)Ingressos
sáb., 15/16 de ago.Real Madrid x Real SociedadSantiago Bernabéu (Madri)Ingressos
sáb., 15 de ago., 21:30Sevilla x Rayo VallecanoEstádio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha)Ingressos
dom., 16 de ago., 17:00Racing de Santander x VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Ingressos
dom., 16 de ago., 19:00Espanyol x LevanteRCDE Stadium (Cornellà de Llobregat)Ingressos
dom., 16 de ago., 21:30Celta de Vigo x OsasunaEstadio de Balaídos (Vigo)Ingressos
seg., 17 de ago., 21:00Deportivo La Coruña x ElcheEstádio Riazor (A Coruña)Ingressos
qua., 19 de ago., 21:00Atlético de Madrid x MálagaEstádio Riyadh Air Metropolitano (Madri)Ingressos
qui., 27 de ago., 21:00Barcelona x Athletic ClubSpotify Camp Nou (Barcelona)Ingressos

Alguns jogos da 1ª rodada estão distribuídos ao longo de quase duas semanas, então confira novamente a data e o horário exatos da partida escolhida antes de reservar.

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da La Liga

Data e horário (CET)JogoEstádioIngressos
qui., 20 de ago., 21:00Rayo Vallecano x AlavésEstádio de Vallecas (Madri)Ingressos
sex., 21 de ago., 21:00Real Betis x Real SociedadEstádio Benito Villamarín (Sevilha)Ingressos
sáb., 22 de ago., 17:00Athletic Club x SevillaEstádio San Mamés (Bilbao)Ingressos
sáb., 22 de ago., 19:30Valencia x Celta de VigoEstádio Mestalla (Valência)Ingressos
sáb., 22 de ago., 21:30Espanyol x Real MadridRCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona)Ingressos
dom., 23 de ago., 17:00Atletico Madrid x VillarrealEstádio Riyadh Air Metropolitano (Madri)Ingressos
dom., 23 de ago., 19:30Getafe x Racing de SantanderEstadio Coliseum (Getafe / Madri)Ingressos
dom., 23 de ago., 21:30Elche x BarcelonaEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Ingressos
seg., 24 de ago., 19:30Osasuna x LevanteEstádio El Sadar (Pamplona)Ingressos
seg., 24 de ago., 21:30Málaga x Deportivo La CoruñaEstadio La Rosaleda (Málaga)Ingressos

Quando é o próximo El Clásico?

O primeiro Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, com o jogo de volta acontecendo no Bernabéu em maio.

Data e horário (CET)JogoEstádioIngressos
dom., 25 de out.Barcelona x Real MadridSpotify Camp Nou (Barcelona)Ingressos
dom., 9 de maio de 2027Real Madrid x BarcelonaSantiago Bernabéu (Madri)Ingressos

O dérbi de Madri também já tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro (7ª rodada), antes do jogo de volta no Bernabeu em 4 de abril de 2027 (30ª rodada).

Como comprar ingressos para a La Liga

Há várias opções de ingressos para os jogos da La Liga, desde entradas avulsas por partida até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos da La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará então navegar até a seção "Ingressos".

Os ingressos geralmente são colocados à venda algumas semanas antes de cada jogo, e você pode precisar criar uma conta e fornecer informações pessoais. Você também pode comprar ingressos em bilheterias físicas, que muitas vezes ficam nos estádios dos clubes ou nas proximidades. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários lugares das cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir lugares antes do lançamento oficial ou conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários, como a StubHub.

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Quanto custam os ingressos da La Liga?

O custo dos ingressos da La Liga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium frequentemente custando mais. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o dérbi de Madri (Real Madrid x Atletico Madrid) e o El Clasico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, o GOAL detalhou os clubes da La Liga 2026/27, seus estádios e os preços médios dos ingressos para dias de jogo:

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Preços dos ingressos da La Liga 2026/27 por clube

ClubeEstádioFaixa de preço do ingresso (adulto)
AlavesEstádio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)€ 13 - € 59
Athletic ClubSan Mamés (Bilbao)€ 30 - € 110
Atletico MadridRiyadh Air Metropolitano (Madri)€ 30 - € 150
BarcelonaSpotify Camp Nou (Barcelona)€ 46 - € 150
Celta de VigoEstadio ABANCA Balaídos (Vigo)€ 20 - € 80
Deportivo de A CoruñaEstadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña)€ 25 - € 70
ElcheEstadio Martínez Valero (Elche)€ 25 - € 75
EspanyolRCDE Stadium (Cornellà de Llobregat)€ 30 - € 100
GetafeEstadio Coliseum (Getafe)€ 40 - € 95
LevanteEstadio Ciutat de València (Valência)€ 25 - € 80
MalagaEstádio La Rosaleda (Málaga)€ 25 - € 85
OsasunaEstadio El Sadar (Pamplona)€ 40 - € 140
Racing SantanderCampos de Sport de El Sardinero (Santander)€ 25 - € 75
Rayo VallecanoCampo de Fútbol de Vallecas (Madri)€ 20 - € 90
Real BetisEstadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha)€ 45 - € 80
Real MadridSantiago Bernabéu (Madri)€ 75 - € 195
Real SociedadReale Arena (San Sebastián)€ 35 - € 100
SevillaEstadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilha)€ 45 - € 165
ValenciaCamp de Mestalla (Valência)€ 30 - € 100
VillarrealEstadio de la Cerámica (Villarreal)€ 20 - € 50

Embora esses sejam os preços oficiais de face, a enorme demanda por alguns jogos da La Liga significa que os torcedores podem precisar recorrer a opções secundárias de revenda, como a StubHub. Os preços podem oscilar ali, tanto acima quanto abaixo do valor de tabela do ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data.

O que esperar da temporada da La Liga?

O Barcelona chega a 2026/27 como bicampeão depois de o time de Hansi Flick ter vencido o Real Madrid por 2 a 0 no El Clasico decisivo pelo título da temporada passada, garantindo sua 29ª taça da liga com três jogos de antecedência. Foi o segundo título consecutivo desde que Flick assumiu o comando em 2024, somando-se ainda a uma Copa del Rey e a uma Supercopa da Espanha conquistadas no caminho.

O Real Madrid, em contrapartida, viveu uma temporada para esquecer. Xabi Alonso foi substituído por Alvaro Arbeloa no meio da campanha em meio a relatos de insatisfação no elenco, e o Real Madrid terminou em segundo lugar sem um único troféu para mostrar por seus esforços, um desfecho raro e doloroso para um clube de sua grandeza. Em resposta, o presidente Florentino Perez recorreu a Jose Mourinho, que retorna ao Bernabeu para uma segunda passagem 13 anos depois da primeira, enquanto o clube busca voltar ao caminho das vitórias.

Um homem cuja cotação nunca esteve tão alta é Kylian Mbappe. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro da La Liga em cada uma de suas duas primeiras temporadas na Espanha, e ele chega a 2026/27 logo depois de se tornar apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a conquistar a Chuteira de Ouro duas vezes, terminando como artilheiro do torneio de 2026 na América do Norte com 10 gols, enquanto a França ficou em quarto lugar. Com um elenco estabilizado e um técnico como Mourinho, que nunca passou uma temporada sem títulos em nenhum de seus grandes clubes, o Real Madrid estará desesperado para que a forma de Mbappe na Copa do Mundo se traduza em uma verdadeira briga pelo título no cenário doméstico.

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