Como comprar ingressos para Kosovo x Israel: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Liga das Nações da UEFA traz mais um confronto internacional empolgante, com Kosovo se preparando para enfrentar Israel no estádio Fadil Vokrri, em Pristina. As duas seleções chegam para este duelo do Grupo B3 em busca de pontos cruciais para melhorar sua posição no grupo e lutar pelo acesso no torneio.

GOAL traz para você todas as informações essenciais da partida, detalhes sobre a disponibilidade de ingressos e orientações diretas para garantir seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Kosovo x Israel pela Liga das Nações B da UEFA?

Kosovo enfrenta Israel no estádio Fadil Vokrri, em Pristina, com a partida do Grupo 3 da Liga das Nações B da UEFA programada para começar no horário listado acima.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Onde comprar ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos oficiais da partida são distribuídos por meio do portal do país anfitrião operado pela Federação de Futebol de Kosovo, que administra as vendas gerais primárias para jogos em casa em Pristina. Os torcedores devem acompanhar os anúncios oficiais de liberação e se registrar com antecedência para garantir assentos padrão de admissão geral.

Se as cotas primárias se esgotarem ou os assentos padrão não estiverem disponíveis no site oficial, plataformas de mercado secundário como Ticombo são o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados.

Quanto custam os ingressos para Kosovo x Israel?

Os ingressos padrão para uma única partida no portal oficial de vendas começam em aproximadamente € 15 a € 20 para os setores padrão de assentos gerais no estádio Fadil Vokrri, dependendo do nível do assento e da categoria escolhida.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de € 102 nas plataformas secundárias quando as cotas padrão se esgotam nos canais primários de venda.

Kosovo x Israel pela Liga das Nações B da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Kosovo x Israel

Kosovo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra em amistoso, em junho de 2026, e seu melhor resultado nessa sequência foi o triunfo por 4 a 3 sobre a Eslováquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março. A equipe sofreu gols em quatro desses cinco jogos, com seu único jogo sem sofrer gols tendo sido contra Andorra.

Israel tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A equipe de Ben Shimon venceu a Albânia por 1 a 0 em um amistoso em junho e goleou a Moldávia por 4 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025. A seleção não perde há três jogos, embora dois desses resultados tenham sido empates contra Geórgia e Lituânia.

Kosovo x Israel: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2023, quando Kosovo venceu por 1 a 0 em casa, nas Eliminatórias da Eurocopa. Antes disso, as duas equipes empataram em 1 a 1 em Israel, em março de 2023, pela mesma competição. Nos dois confrontos registrados, Kosovo leva vantagem com uma vitória, contra nenhuma de Israel, e o duelo produziu apenas três gols no total.



