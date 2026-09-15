Como comprar ingressos para Itália x França: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Itália recebe a França no San Siro, em Milão, na quinta-feira, 12 de novembro, no jogo de volta de uma rodada dupla da Liga A, Grupo A1, que também envolve Bélgica e Turquia. O primeiro encontro entre as duas seleções terminou com vitória da França no Stade de France, em outubro, acrescentando ainda mais peso a este reencontro em Milão.

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Quando é o pontapé inicial de Itália x França pela Liga A da UEFA Nations League?

Itália x França acontece no San Siro, em Milão, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 San Siro

Onde comprar ingressos para Itália x França?

Os ingressos para esta partida são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da FIGC (Federação Italiana de Futebol), com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer carga restante entre em venda geral.

Alguns pontos que vale saber sobre a compra de ingressos para esta partida:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto do dia do jogo

Reencontro com peso – a França venceu o primeiro confronto em outubro, acrescentando um tempero extra a este retorno em Milão

Palco icônico – a capacidade de mais de 80.000 lugares do San Siro faz dele um dos maiores e mais atmosféricos estádios do futebol europeu

Mercado secundário – Ticombo é o caminho a seguir se as opções listadas no site oficial estiverem esgotadas

Dado o peso desta partida e tudo o que está em jogo, é recomendável reservar com antecedência.

Quanto custam os ingressos para Itália x França?

Os preços oficiais para esta partida, por meio da FIGC, começam em torno de €70, com toda a faixa de opções, dos lugares padrão aos premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade.

Ticombo é o caminho a seguir se as opções listadas no site oficial estiverem esgotadas, com os anúncios atuais no mercado secundário para esta partida começando em torno de €145.

Como em qualquer partida entre duas das principais seleções da Europa, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Itália x França pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Forma de Itália e França

A Itália venceu três e perdeu dois dos seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso, em 7 de junho, após um triunfo por 1 a 0 sobre Luxemburgo três dias antes. Suas duas derrotas nesta sequência vieram contra Bósnia e Herzegovina e em uma derrota por 4 a 1 para a Noruega, em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

A França também venceu três e perdeu dois dos seus últimos cinco compromissos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, resultado precedido por uma derrota por 2 a 0 para a Espanha na disputa de terceiro lugar. Antes disso, no torneio, venceu Suécia por 3 a 0, Paraguai por 1 a 0 e Marrocos por 2 a 0. A França marcou dez gols e sofreu oito nesses cinco confrontos.

Itália x França: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 3 a 1 para a França, em uma partida da Liga A da UEFA Nations League disputada na Itália, em novembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu todos os cinco, marcou 14 gols e sofreu cinco. As duas seleções também se enfrentaram no jogo de ida da Nations League, em setembro de 2024, que também terminou em 3 a 1 para a França.