A Itália recebe a França no San Siro, em Milão, na quinta-feira, 12 de novembro, pelo jogo de volta de um confronto do Grupo A1 da Liga A que também conta com Bélgica e Turquia. O primeiro encontro entre as duas seleções terminou com vitória da França no Stade de France, em outubro, o que aumenta a expectativa para o reencontro em Milão.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Itália x França, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando começa Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Itália x França será disputado no San Siro, em Milão. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 San Siro

Onde comprar ingressos para Itália x França?

Os ingressos para a partida são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da FIGC (Federação Italiana de Futebol). A prioridade costuma ser dos membros, antes que os ingressos restantes sejam colocados à venda para o público em geral.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para esta partida:

Venda geral oficial : começa após o fim dos períodos de prioridade para membros, normalmente mais perto do dia do jogo

: começa após o fim dos períodos de prioridade para membros, normalmente mais perto do dia do jogo Reencontro com peso : a França venceu o primeiro duelo em outubro, aumentando a importância deste jogo de volta em Milão

: a França venceu o primeiro duelo em outubro, aumentando a importância deste jogo de volta em Milão Estádio icônico : com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o San Siro é um dos maiores estádios do futebol europeu e um dos que oferecem a atmosfera mais marcante

: com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o San Siro é um dos maiores estádios do futebol europeu e um dos que oferecem a atmosfera mais marcante Mercado secundário: a StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados

Dada a importância desta partida e o que está em jogo, recomenda-se comprar os ingressos com antecedência.

Quanto custam os ingressos para Itália x França?

Os preços oficiais dos ingressos para esta partida, vendidos pela FIGC, começam em torno de € 70. Há opções de assentos comuns a premium pelo preço oficial enquanto houver disponibilidade.

A StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Atualmente, os anúncios no mercado secundário para esta partida começam em torno de € 145.

Como em qualquer partida entre duas das principais seleções da Europa, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima. Por isso, garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura para quem tem um orçamento específico.

Itália x França pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Itália e França

A Itália venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso no dia 7 de junho, após vencer Luxemburgo pelo mesmo placar três dias antes. As duas derrotas nessa sequência foram diante da Bósnia e Herzegovina e da Noruega, por 4 a 1, em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

A França também venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, após perder por 2 a 0 para a Espanha na disputa do terceiro lugar. Antes, no torneio, venceu a Suécia por 3 a 0, o Paraguai por 1 a 0 e Marrocos por 2 a 0. A França marcou dez gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Itália x França: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 3 a 1 para a França, em uma partida da Liga A da Liga das Nações da UEFA disputada na Itália em novembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu todos, marcou 14 gols e sofreu cinco. As duas seleções também se enfrentaram no jogo anterior da Liga das Nações, em setembro de 2024, que igualmente terminou em 3 a 1 para a França.