A Liga das Nações da Uefa traz um confronto internacional empolgante, com a Irlanda do Norte enfrentando a Ucrânia no Windsor Park, em Belfast. As duas seleções europeias chegam para esta partida de alta importância buscando somar pontos cruciais em sua campanha no grupo.

GOAL traz todos os detalhes sobre as principais informações da partida, preços dos ingressos e o passo a passo de como reservar seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Irlanda do Norte x Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Irlanda do Norte x Ucrânia acontece no Windsor Park, em Belfast, com início marcado para 28 de setembro de 2026.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Windsor Park

Onde comprar ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos oficiais primários para a partida são distribuídos pelo portal de bilheteria da Irish Football Association, que gerencia as vendas padrão para jogos internacionais da seleção mandante no Windsor Park. Os torcedores devem se registrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos padrão de entrada geral.

Se as cotas primárias se esgotarem ou os lugares padrão ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas secundárias de ingressos como Ticombo são a alternativa ideal caso as opções no site oficial estejam esgotadas.





Quanto custam os ingressos para Irlanda do Norte x Ucrânia?

Os ingressos padrão para uma única partida no portal oficial de bilheteria começam em aproximadamente € 35 a € 45 para os setores de entrada geral no Windsor Park.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de € 345 nas plataformas secundárias quando as cotas padrão se esgotam nos pontos de venda primários.

Irlanda do Norte x Ucrânia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda do Norte e Ucrânia

A Irlanda do Norte somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com quatro gols marcados e sete sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a França, em junho de 2026, enquanto resultados anteriores incluem um empate por 1 a 1 com o País de Gales e uma vitória por 1 a 0 sobre a Guiné. A seleção também sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O único ponto positivo dessa sequência foi uma vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo, em novembro de 2025.

A Ucrânia venceu três de seus últimos cinco jogos, perdeu os outros dois e marcou cinco gols, sofrendo quatro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, em maio de 2026, e a seleção também derrotou a Albânia por 1 a 0 e a Islândia por 2 a 0 nesse período. As derrotas para Suécia e França, sendo a última delas um revés por 4 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, representam os pontos mais baixos dessa série de cinco partidas.

Irlanda do Norte x Ucrânia: retrospecto recente do confronto direto

As duas seleções se enfrentaram quatro vezes no histórico disponível, com uma vitória da Ucrânia, uma vitória da Irlanda do Norte e dois empates. O encontro mais recente aconteceu em um amistoso de junho de 2021, vencido pela Ucrânia por 1 a 0. A série tem um caráter equilibrado e de poucos gols: três das quatro partidas tiveram no máximo um gol no total, com o resultado mais marcante da Irlanda do Norte sendo a vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia na Euro 2016.



