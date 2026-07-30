Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

O Ipswich Town voltou de imediato à terra prometida da Premier League na primeira tentativa. Desta vez, a equipe espera permanecer por mais tempo, e sua campanha de 2026/27 começa contra o Sunderland em Portman Road no sábado, 22 de agosto.

A era de enorme sucesso de Kieran McKenna no Ipswich pode ter chegado ao fim, mas Gary O'Neil tentará dar sequência ao trabalho deixado pelo norte-irlandês. Os Tractor Boys terminaram a última temporada em alta, ficando em segundo lugar e garantindo uma vaga de acesso automático, após uma sequência de cinco partidas de invencibilidade.

Se o Ipswich conseguir repetir o desempenho do Sunderland durante a última campanha, ficará mais do que satisfeito. O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League, terminando em sétimo lugar e assegurando uma vaga na UEFA Europa League.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Ipswich Town x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Ipswich Town e Sunderland pela Premier League?

O Ipswich Town recebe o Sunderland em Portman Road, em Ipswich, com pontapé inicial marcado para as 15h (BST).

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos para jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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