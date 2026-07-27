O Ipswich Town voltou diretamente para a terra prometida da Premier League na primeira oportunidade. Desta vez, a equipe espera ter uma permanência mais longa e inicia sua campanha de 2026/27 contra o Sunderland em Portman Road, no sábado, 22 de agosto.

A era de enorme sucesso de Kieran McKenna no Ipswich pode ter chegado ao fim, mas Gary O'Neil tentará dar sequência ao trabalho deixado pelo norte-irlandês. Os Tractor Boys encerraram a última temporada em alta, terminando em segundo lugar e garantindo o acesso automático, após uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Se o Ipswich conseguir repetir o desempenho do Sunderland na última temporada, ficará mais do que satisfeito. Os Black Cats superaram todas as expectativas em seu retorno à Premier League, terminando em sétimo lugar e garantindo vaga na Liga Europa da UEFA.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Ipswich Town e Sunderland pela Premier League?

O Ipswich Town recebe o Sunderland em Portman Road, em Ipswich, com pontapé inicial marcado para as 15h (BST).

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se um jogo tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação ao clube, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Para quem busca ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de maior apelo contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos para os jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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