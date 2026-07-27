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Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário do pontapé inicial e mais

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Veja como você pode comprar ingressos para a estreia do Ipswich em casa e na temporada

O Ipswich Town voltou diretamente para a terra prometida da Premier League na primeira oportunidade. Desta vez, a equipe espera ter uma permanência mais longa e inicia sua campanha de 2026/27 contra o Sunderland em Portman Road, no sábado, 22 de agosto.

A era de enorme sucesso de Kieran McKenna no Ipswich pode ter chegado ao fim, mas Gary O'Neil tentará dar sequência ao trabalho deixado pelo norte-irlandês. Os Tractor Boys encerraram a última temporada em alta, terminando em segundo lugar e garantindo o acesso automático, após uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Se o Ipswich conseguir repetir o desempenho do Sunderland na última temporada, ficará mais do que satisfeito. Os Black Cats superaram todas as expectativas em seu retorno à Premier League, terminando em sétimo lugar e garantindo vaga na Liga Europa da UEFA.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Ipswich Town e Sunderland pela Premier League?

O Ipswich Town recebe o Sunderland em Portman Road, em Ipswich, com pontapé inicial marcado para as 15h (BST).

crest
Premier League - Rodada 1
Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se um jogo tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação ao clube, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Para quem busca ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de maior apelo contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos para os jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

IPS

IPS - Sequência

CHA
V1-2
WBA
E0-0
SOU
E2-2
QPR
V3-0
OSA
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SUN

SUN - Sequência

EVE
V1-3
CHE
V2-1
YOR
V1-5
LIV
D4-2
LEE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

IpswichEmpateSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Ipswich x Sunderland

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formação
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Técnico

  • G. O'Neil

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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