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Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Sunderland

Veja como você pode comprar ingressos para a estreia do Ipswich em casa e na temporada

O Ipswich Town voltou direto para a terra prometida da Premier League na primeira tentativa. Desta vez, a equipe espera uma permanência mais longa e começa sua campanha de 2026/27 contra o Sunderland em Portman Road no sábado, 22 de agosto.

A era de enorme sucesso de Kieran McKenna no Ipswich pode ter acabado, mas Gary O'Neil tentará dar sequência ao trabalho deixado pelo norte-irlandês. Os Tractor Boys terminaram a última temporada em alta, ficando em segundo lugar e garantindo uma vaga de acesso automático, após uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Se o Ipswich conseguir repetir o desempenho do Sunderland na última campanha, ficará mais do que satisfeito. O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League, terminando em sétimo lugar e garantindo uma vaga na Liga Europa da UEFA.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Ipswich Town e Sunderland pela Premier League?

O Ipswich Town recebe o Sunderland em Portman Road, em Ipswich, com pontapé inicial marcado para as 15h (BST) de sábado, 22 de agosto.

crest
Premier League - Rodada 1
Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços por faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo das laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de categoria superior com a pontuação máxima de fidelidade, quase nunca chegando à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

IPS

IPS - Sequência

OXF
D2-0
WYC
V1-2
LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SUN

SUN - Sequência

LIV
D4-2
LEE
D1-0
WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

IpswichEmpateSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Ipswich x Sunderland

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formação
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
37K. Scherpen26D. O'Shea24J. Greaves6I. Diop3L. Davis23S. Lukic7A. Fatawu16Florentino32M. Nunez38D. Maeda15Emersonn22R. Roefs17Reinildo32T. Hume5D. Ballard13L. O'Nien28E. Le Fee34G. Xhaka7C. Talbi10N. Angulo27N. Sadiki9B. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Ipswich

Time titular

Sunderland

Técnico

  • G. O'Neil
  • R. Le Bris

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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