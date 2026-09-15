Como comprar ingressos para Inglaterra x Tchéquia: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Inglaterra recebe a Tchéquia no Estádio de Wembley na terça-feira, 6 de outubro, enquanto o time de Thomas Tuchel dá sequência à sua campanha na Liga das Nações da Uefa 2026/27, na Liga A, Grupo A3, ao lado de Espanha e Croácia. O confronto encerra um início de calendário agitado, que também inclui partidas contra a Espanha e uma viagem a Praga antes, na mesma janela.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Inglaterra x Tchéquia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Inglaterra x Tchéquia pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Inglaterra x Tchéquia começa no Estádio de Wembley, em Londres, e as informações oficiais de transmissão não estão disponíveis no momento.

Liga das Nações A - Rodada 4 6 de out. de 2026 - 14:45 Wembley

Onde comprar ingressos para Inglaterra x Tchéquia?

Os ingressos para este confronto são disponibilizados primeiro por meio do portal oficial de venda de ingressos da England Football, com prioridade para membros do England Supporters Travel Club (ESTC) e para membros da pré-venda My England Football antes de a venda geral ser aberta ao público em geral.

Alguns pontos importantes para saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Acesso exclusivo do ESTC – janela de prioridade para membros do England Supporters Travel Club antes da venda geral

Pré-venda My England Football – uma segunda janela de prioridade para membros registrados antes de os ingressos serem liberados totalmente ao público

Preços com desconto – descontos disponíveis para maiores de 65 anos, estudantes e menores de 16 anos, além de um setor familiar dedicado

Mercado secundário – StubHub é a opção a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Diante do apelo de um Wembley lotado para este confronto, é recomendável comprar cedo assim que a venda geral for aberta.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Tchéquia?

Os preços oficiais pela England Football começam em £35, com ingressos padrão para adultos disponíveis por £35, £45, £65 e £80, dependendo da localização do assento, e um número limitado de assentos no Level Two com preços de £95 e £120. O Family Enclosure custa £25 para adultos e £12,50 para crianças, com um preço exclusivo para membros de £25 disponível para membros do ESTC durante sua janela exclusiva de venda.

StubHub é a opção a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, com as listagens do mercado secundário para este confronto começando atualmente em cerca de £40.

Como em qualquer confronto internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Inglaterra x Tchéquia pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Inglaterra e Tchéquia

A Inglaterra venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas, marcando 14 gols e sofrendo sete nesse período. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 4 a 6 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo. A única derrota veio contra a Argentina nas semifinais, com um placar de 2 a 1 encerrando sua campanha no torneio. A Inglaterra também venceu Noruega, México e RD Congo nessa sequência.

Os últimos cinco resultados da Tchéquia renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe perdeu sua partida mais recente por 0 a 3 para o México na fase de grupos da Copa do Mundo, e também sofreu uma derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul. Um empate por 1 a 1 com a África do Sul e vitórias sobre Guatemala e Kosovo completam a sequência, com seis gols marcados e sete sofridos nesses cinco jogos.

Inglaterra x Tchéquia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2020, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0. Antes disso, a Tchéquia derrotou a Inglaterra por 2 a 1 em um jogo das Eliminatórias da Euro de 2019, enquanto a Inglaterra venceu o confronto anterior por 5 a 0 no início daquele mesmo ano. Os quatro encontros registrados também incluem um empate por 2 a 2 em um amistoso de 2008, dando à Inglaterra o retrospecto geral mais forte dentro desse recorte.



