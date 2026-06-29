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Como comprar ingressos para Inglaterra x República Democrática do Congo: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos, promoções de última hora e muito mais

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A Inglaterra enfrenta a República Democrática do Congo nas oitavas de final. Veja aqui como garantir ingressos para a Copa do Mundo

A primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 traz um confronto intercontinental à Geórgia, com a Inglaterra de Thomas Tuchel enfrentando a República Democrática do Congo nas oitavas de final.

Os Três Leões garantiram sua classificação como líderes do Grupo L após uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, que veio na sequência de um empate contra Gana e uma vitória convincente sobre a Croácia.

A Inglaterra enfrenta uma seleção da República Democrática do Congo altamente motivada, que garantiu sua vaga nas oitavas de final após uma impressionante virada por 3 a 1 sobre o Uzbequistão.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para o jogo Inglaterra x República Democrática do Congo e quanto eles custarão.

Quando começa a partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo?

Como comprar ingressos para Inglaterra x República Democrática do Congo na Copa do Mundo

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-chaveamento) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Inglaterra x República Democrática do Congo na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Inglaterra x República Democrática do Congo na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Inglaterra x República Democrática do Congo: Forma das equipes

ING
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

COD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Notícias sobre as equipes Inglaterra x República Democrática do Congo

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