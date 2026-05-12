Como comprar ingressos para Inglaterra x Gana: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

Após o confronto com a Croácia, a Inglaterra segue para o Gillette Stadium, em Foxborough, no dia 23 de junho, para enfrentar Gana em sua segunda partida pelo Grupo L da Copa do Mundo. As Estrelas Negras ficaram famosas por terem chegado às quartas de final em 2010.

A Inglaterra já teve vários confrontos memoráveis com seleções africanas em edições anteriores da Copa do Mundo, incluindo a épica vitória por 3 a 2 na prorrogação contra Camarões em 1990 e a vitória por 2 a 1 nos acréscimos contra a Tunísia durante a fase de grupos de 2018.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida Inglaterra x Gana na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo Inglaterra x Gana na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - L Gillette Stadium

Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Os Três Leões rugiram durante a estreia na fase de grupos da Copa do Mundo há quatro anos, marcando seis gols contra o Irã. Será que eles vão começar com tudo de novo?

Data Calendário Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos

Jogos de Gana na Copa do Mundo de 2026

Apesar de suas atuações heroicas nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, Gana conseguiu vencer apenas um jogo nos torneios de 2014 e 2022 juntos. O que espera as Estrelas Negras nos próximos jogos da fase de grupos?

Data Jogo Local Ingressos Dom, 14 de junho Gana x Panamá BMO Field (Toronto) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos Sábado, 27 de junho Croácia x Gana Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos

Como comprar ingressos para Inglaterra x Gana?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Gana?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Gillette Stadium

O Gillette Stadium é um estádio multiuso localizado em Foxborough, Massachusetts. O estádio fica a aproximadamente 32 km a sudoeste do centro de Boston. Ele serve como sede regular tanto do New England Patriots, da NFL, quanto do New England Revolution, da MLS, desde sua inauguração em 2002.

Além do futebol americano, uma série de grandes estrelas da música mundial já se apresentou no local em Foxborough. Em 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd e Coldplay foram apenas alguns dos artistas que realizaram shows lá. Ainda este ano, nomes como Usher, Bruno Mars e Ed Sheeran, entre muitos outros, também se apresentarão no Gillette Stadium.

Para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, a capacidade do Gillette Stadium é de 65.000 lugares, incluindo 5.876 assentos VIP e 82 suítes de luxo. O estádio sediará, no total, sete partidas da Copa do Mundo de 2026: cinco jogos da fase de grupos e dois da fase eliminatória.

O que esperar do jogo Inglaterra x Gana?

ING Um GAN 0 1 Empate 0 Inglaterra 1 - 1 Gana 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1



