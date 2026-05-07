Como comprar ingressos para Inglaterra x Croácia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

O Grupo L da Copa do Mundo ganha vida no Texas no dia 17 de junho com um confronto emocionante entre duas potências europeias: Inglaterra x Croácia.

Esta será a segunda vez que as duas seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo e, se o primeiro confronto servir de referência, teremos um jogo emocionante pela frente. Há oito anos, a Croácia derrotou a Inglaterra na prorrogação e garantiu sua vaga na final de 2018.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações sobre os ingressos para a partida Inglaterra x Croácia da Copa do Mundo em Arlington, no AT&T Stadium, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a partida da Copa do Mundo entre Inglaterra e Croácia?

Qual é a tabela de jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h ET) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Sáb, 27 de junho Inglaterra x Panamá (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife (East Rutherford, Nova Jersey) Ingressos

Qual é a tabela de jogos da Croácia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Croácia x Inglaterra (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Croácia x Panamá (19h ET) BMO Field (Toronto) Ingressos Sáb, 27 de junho Croácia x Gana (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos

Como comprar ingressos para Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e se estende até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados, como o StubHub , também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Ingressos para Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços oficiais têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais para os jogos da fase de grupos, excluindo as seleções anfitriãs, eram de US$ 60 a US$ 620.

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Histórico de confrontos diretos entre Inglaterra e Croácia

Previsão para Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo

A Inglaterra pode estar invicta nos três confrontos anteriores contra a Croácia, mas a derrota na semifinal da Copa do Mundo de 2018 ainda dói, e a equipe buscará vingar essa derrota na estreia do Grupo F em Arlington.

Não há dúvida de que a Inglaterra será uma das seleções com maior torcida na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Além do grande número de torcedores que devem cruzar o Atlântico no verão, a seleção já conta com uma grande torcida na América do Norte.

Embora a espera pelo primeiro título de um grande torneio internacional da Inglaterra desde 1966 continue, seu desempenho consistente nos grandes palcos reforça seu status como uma das seleções de elite do futebol europeu (e mundial). Essa é também uma das razões pelas quais os torcedores continuam lotando os estádios para vê-la jogar e por que a demanda por ingressos para os jogos da Inglaterra é sempre alta.

Apesar de algumas atuações abaixo do esperado durante as fases iniciais da campanha de qualificação para a Copa do Mundo, incluindo vitórias por 1 a 0 e 2 a 0 sobre Andorra, a Inglaterra ganhou confiança sob a orientação de Thomas Tuchel. A equipe terminou em primeiro lugar no grupo com oito vitórias em oito partidas, marcando 22 gols e não sofrendo nenhum, e se tornou a primeira seleção europeia a garantir uma vaga na fase final da Copa do Mundo.

A própria Croácia foi uma força dominante durante as eliminatórias. A seleção de Zlatko Dalic, a Vatreni, permaneceu invicta e terminou em primeiro lugar no grupo, vencendo sete das oito partidas. Na verdade, ela só perdeu pontos no empate em 0 a 0 em Praga contra a República Tcheca.

Os croatas podem ter um elenco envelhecido, mas sua vasta experiência pode ser decisiva. Tendo chegado às semifinais em duas Copas do Mundo consecutivas, suas chances não podem ser descartadas tão facilmente.

Onde será o jogo Inglaterra x Croácia?

O AT&T Stadium é um estádio com teto retrátil em Arlington, Texas, inaugurado em 2009. Embora seus principais usuários sejam os Dallas Cowboys, da famosa NFL, o local tem sido usado para uma variedade de outras atividades, como shows, jogos de basquete, rodeios e eventos de luta livre profissional (WWE).

O AT&T Stadium será um dos 11 estádios dos EUA a sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026. Com capacidade para 94.000 espectadores, será o maior local utilizado durante o torneio. Além de Inglaterra x Croácia, o AT&T Stadium sediará outros quatro jogos da fase de grupos e quatro partidas da fase eliminatória, incluindo uma das semifinais.