Como comprar ingressos para Hungria x Ucrânia: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

O futebol internacional volta a Budapeste, com a Hungria de Marco Rossi abrindo sua campanha na Liga B da UEFA Nations League contra a Ucrânia, na icônica Puskas Arena.

Os torcedores húngaros vão lotar o estádio nacional na sexta-feira, 25 de setembro de 2026, na esperança de ver Dominik Szoboszlai e seus companheiros darem sequência a uma promissora série recente, enquanto buscam mandar um recado logo no início da Liga B, Grupo 2.

GOAL traz tudo o que você precisa para comprar ingressos para Hungria x Ucrânia, incluindo preços da UEFA Nations League 2026/27, informações sobre a partida na Puskas Arena, horários de início e detalhes oficiais de reserva.

Quando é o pontapé inicial de Hungria x Ucrânia pela Liga B da UEFA Nations League?

Hungria x Ucrânia acontece na Puskas Arena, em Budapeste, embora os detalhes oficiais do horário de início devam ser confirmados na programação local.

Liga das Nações B - Rodada 1 25 de set. de 2026 - 14:45 Puskas Arena

Como comprar ingressos para Hungria x Ucrânia pela UEFA Nations League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da UEFA Nations League, desde entradas comuns até assentos premium, administradas por meio de portais oficiais das federações ou de mercados secundários de ingressos verificados.

Devido à grande demanda por esta partida de abertura na Puskas Arena, que tem capacidade para 67.215 pessoas, as vendas de ingressos geralmente seguem um processo estruturado:

Pré-venda oficial da MLSZ: O acesso prioritário para ingressos de entrada comum normalmente é concedido a membros registrados da Federação Húngara de Futebol (MLSZ) e a titulares de carnês de temporada durante janelas específicas de pré-venda. Venda geral ao público: os ingressos restantes de entrada comum são colocados à venda para o público por meio do portal oficial de ingressos da MLSZ, com expectativa de que a carga para uma partida deste porte se esgote rapidamente.

Plataformas secundárias de ingressos: Se estiver procurando setores esgotados ou lugares de última hora para o dia da partida, os torcedores podem comprar ingressos verificados por meio de mercados secundários de ingressos, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hungria x Ucrânia pela UEFA Nations League?

Os preços de face dos ingressos para partidas da UEFA Nations League na Puskas Arena variam de acordo com a categoria do assento, perspectiva de visão e qualificação por idade:

Faixas por categoria: Os ingressos de entrada comum na Puskas Arena são categorizados em várias faixas de preço, com valores de face para adultos normalmente variando entre aproximadamente €30 e €100, dependendo da localização do assento.

Descontos concessionais: Ingressos com desconto geralmente estão disponíveis para juniores, jovens adultos e idosos em setores designados de entrada comum.

Localização do assento: Os assentos centrais nas laterais do campo têm preços mais altos por oferecerem visão premium, enquanto os setores superiores e de canto oferecem opções de entrada mais acessíveis. Ingressos digitais para celular: a entrada para a partida na Puskas Arena é amplamente digital, com os espectadores normalmente recebendo os ingressos móveis diretamente em seus smartphones por meio de aplicativos oficiais de bilheteria.

Preço e disponibilidade dos ingressos para visitantes

Para esta partida, os torcedores da Ucrânia que viajam terão assentos em um setor visitante designado da Puskas Arena.

Os preços de face dos ingressos do setor visitante para jogos da UEFA Nations League geralmente são regulados em uma faixa semelhante à dos setores da casa, normalmente variando entre aproximadamente €30 e €60.

Para comprar ingressos na carga oficial destinada aos visitantes, os torcedores que viajam geralmente precisam ser membros registrados dos canais oficiais de torcedores da Associação Ucraniana de Futebol (UAF). As cargas do setor visitante são distribuídas por meio dos canais oficiais de bilheteria da UAF e podem se esgotar rapidamente, dadas as circunstâncias em torno do apoio fora de casa da Ucrânia nesta campanha.

Hungria x Ucrânia pela Liga B da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de Hungria e Ucrânia

A Hungria somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em amistoso sobre o Cazaquistão, e também venceu a Finlândia por 2 a 1 no jogo anterior. Sua única derrota nessa sequência foi contra a Irlanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo, quando perdeu por 3 a 2. Ao longo das cinco partidas, a Hungria marcou sete gols e sofreu cinco.

A Ucrânia venceu três dos últimos cinco jogos, com uma derrota e nenhum empate nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre a Polônia, com um triunfo por 1 a 0 sobre a Albânia também entre suas atuações recentes. Foi derrotada por 3 a 1 pela Suécia nas Eliminatórias da Copa do Mundo e sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para a França. A Ucrânia marcou seis gols ao longo dos cinco jogos e sofreu sete.

Hungria x Ucrânia: retrospecto recente do confronto direto

No momento, não há dados disponíveis de confronto direto sobre os últimos cinco encontros entre Hungria e Ucrânia. Esta seção será atualizada quando os registros históricos da partida forem confirmados.



