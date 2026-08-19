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Como comprar ingressos para Hull City x Manchester United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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O Hull City volta à terra prometida da Premier League, e você pode vê-lo enfrentar o Manchester United

Depois de uma década longe, o Hull City finalmente está de volta à Premier League. O time inicia sua aguardada campanha de 2026/27 com um grande confronto em casa contra o Manchester United, 20 vezes campeão inglês, no sábado, 22 de agosto.

Os torcedores dos Tigers ainda devem estar em êxtase após a vitória do time na final dos play-offs da Championship contra o Middlesbrough, no Estádio de Wembley, em maio, com Oli McBurnie marcando o dramático gol da vitória nos acréscimos.

O Manchester United também encerrou a campanha de 2025/26 em alta, garantindo vaga na Champions League após terminar em terceiro lugar. Agora efetivado no cargo, Michael Carrick quer construir sobre as bases sólidas estabelecidas na temporada passada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hull City x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Hull City e Manchester United?

Hull City x Manchester United começa às 12h30 BST de sábado, 22 de agosto, no MKM Stadium, em Hull.

crest
Premier League - Rodada 1
The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto os lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

HUL

HUL - Sequência

KSP
V0-3
RIZ
V1-2
KAS
E1-1
SGE
D2-0
NCE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MUN

MUN - Sequência

RBK
V0-5
ATM
V2-1
PSG
E1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

HullEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Carabao Cup
Hull badge
Hull
HUL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
2Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Hull x Manchester United

4-2-3-1
Hull crest
Hull
HUL
Formação
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
19K. Tzolakis3R. Giles2L. Coyle32N. Mendy6S. Ajayi14J. Hjertoe-Dahl27R. Slater21E. Stroud25M. Crooks10M. Belloumi9O. McBurnie1S. Lammens23L. Shaw2D. Dalot5H. Maguire26A. Heaven8B. Fernandes17A. Santos13P. Dorgu16A. Diallo18Y. Tielemans19B. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Hull

Time titular

Manchester United

Técnico

  • S. Jakirovic
  • M. Carrick

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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