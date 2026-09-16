Como comprar ingressos para Holanda x Sérvia: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Holanda recebe a Sérvia em um confronto de alto risco da Liga das Nações da Uefa no Philips Stadion, em Eindhoven, no dia 4 de outubro de 2026. O duelo reúne duas seleções europeias de primeira linha, ansiosas para garantir pontos essenciais na classificação do grupo.

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Quando será o pontapé inicial de Holanda x Sérvia pela Liga das Nações A da Uefa?

Holanda x Sérvia começa no Philips Stadion, em Eindhoven, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.

Liga das Nações A - Rodada 4 4 de out. de 2026 - 14:45 Philips Stadion

Onde comprar ingressos para Holanda x Sérvia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Royal Dutch Football Association (KNVB), responsável pelas vendas primárias dos jogos internacionais da Holanda em casa. O portal oficial da KNVB é a primeira opção para garantir lugares pelo valor de face nas fases de pré-venda e venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias comoStubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Holanda x Sérvia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilheteria da KNVB começam em €35 para entrada geral atrás dos gols, com valores aumentando de acordo com o setor e a visão do campo no Philips Stadion.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em €70 por assento, com o valor final sujeito à demanda em tempo real e ao estoque disponível.

Holanda x Sérvia pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Holanda e Sérvia

A Holanda venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com Marrocos na Copa do Mundo, em 30 de junho, o que encerrou sua campanha no torneio. Antes disso, venceu a Suécia por 5 a 1 e a Tunísia por 3 a 1 na mesma competição, além de empatar por 2 a 2 com o Japão. Os holandeses marcaram 12 gols ao longo dessas cinco partidas.

A Sérvia venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e também houve derrotas por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha. As vitórias vieram contra Arábia Saudita e Letônia, ambas por 2 a 1. A Sérvia marcou oito gols e sofreu 14 nessa sequência.

Holanda x Sérvia: retrospecto recente do confronto direto

A única partida registrada entre essas seleções viu a Holanda vencer a Sérvia por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2006, em 11 de junho. Esse único encontro dá à Holanda um aproveitamento perfeito no histórico do confronto direto.



