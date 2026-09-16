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Como comprar ingressos para Holanda x Sérvia: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Holanda enfrenta a Sérvia na Liga das Nações da UEFA A. Veja como você pode garantir seus ingressos

A Holanda recebe a Sérvia em um confronto de alto risco da Liga das Nações da Uefa no Philips Stadion, em Eindhoven, no dia 4 de outubro de 2026. O duelo reúne duas seleções europeias de primeira linha, ansiosas para garantir pontos essenciais na classificação do grupo.

GOAL traz todos os detalhes importantes para você garantir seu lugar no Philips Stadion. Veja onde comprar ingressos, as opções de preços e como concluir sua reserva hoje.

Quando será o pontapé inicial de Holanda x Sérvia pela Liga das Nações A da Uefa?

Holanda x Sérvia começa no Philips Stadion, em Eindhoven, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.

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Onde comprar ingressos para Holanda x Sérvia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Royal Dutch Football Association (KNVB), responsável pelas vendas primárias dos jogos internacionais da Holanda em casa. O portal oficial da KNVB é a primeira opção para garantir lugares pelo valor de face nas fases de pré-venda e venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias comoStubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Holanda x Sérvia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilheteria da KNVB começam em €35 para entrada geral atrás dos gols, com valores aumentando de acordo com o setor e a visão do campo no Philips Stadion.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em €70 por assento, com o valor final sujeito à demanda em tempo real e ao estoque disponível.

Holanda x Sérvia pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Holanda e Sérvia

A Holanda venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com Marrocos na Copa do Mundo, em 30 de junho, o que encerrou sua campanha no torneio. Antes disso, venceu a Suécia por 5 a 1 e a Tunísia por 3 a 1 na mesma competição, além de empatar por 2 a 2 com o Japão. Os holandeses marcaram 12 gols ao longo dessas cinco partidas.

A Sérvia venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e também houve derrotas por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha. As vitórias vieram contra Arábia Saudita e Letônia, ambas por 2 a 1. A Sérvia marcou oito gols e sofreu 14 nessa sequência.

HOL

HOL - Sequência

UZB
V2-1
JAP
E2-2
SWE
V5-1
TUN
V1-3
MAR
D1-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SER

SER - Sequência

LVA
V2-1
ESP
D3-0
KSA
V2-1
CPV
D3-0
MÉX
D5-1
Gol marcado (sofrido)
5/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Holanda x Sérvia: retrospecto recente do confronto direto

A única partida registrada entre essas seleções viu a Holanda vencer a Sérvia por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2006, em 11 de junho. Esse único encontro dá à Holanda um aproveitamento perfeito no histórico do confronto direto.

Confrontos

Países BaixosEmpateSérvia
1
0
0
Copa do Mundo
Sérvia badge
Sérvia
SER
0
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1


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