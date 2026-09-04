Uma das rivalidades mais grandiosas e icônicas do futebol internacional ocupa o centro das atenções em Amsterdã, com a Holanda recebendo a Alemanha, tetracampeã mundial, em um grande duelo da Liga das Nações da Uefa.

A torcida da Oranje transformará a Johan Cruyff Arena em um vibrante mar laranja na quinta-feira, 24 de setembro de 2026, ansiosa para ver a equipe de Ronald Koeman conquistar uma grande vitória sobre seus famosos vizinhos.

GOAL traz tudo o que você precisa para comprar ingressos para Holanda x Alemanha, incluindo preços da Liga das Nações da Uefa de 2026/27, informações da partida na Johan Cruyff Arena, horário do pontapé inicial e detalhes oficiais de reserva.

Quando será o pontapé inicial de Holanda x Alemanha pela Liga das Nações A da Uefa?

Holanda x Alemanha começa às 20h45, no horário local, na quinta-feira, 24 de setembro de 2026, na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã.

Liga das Nações A - Rodada 1 24 de set. de 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Como comprar ingressos para Holanda x Alemanha pela Liga das Nações da Uefa

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Liga das Nações da Uefa, que vão de lugares de entrada geral a pacotes de luxo VIP com lounge executivo, administrados por meio dos portais oficiais das associações nacionais ou de mercados secundários de ingressos verificados.

Devido à enorme demanda internacional e doméstica por este confronto de alto nível, a distribuição de ingressos segue fases de venda estruturadas:

Membros oficiais do clube da KNVB ( OnsOranje ): Membros registrados do clube oficial de torcedores da Federação Holandesa de Futebol ( OnsOranje ) recebem acesso prioritário durante janelas exclusivas de pré-venda antes da liberação ao público.

Venda geral ao público: Os lugares restantes de entrada geral são liberados ao público em geral por meio da bilheteria oficial da KNVB. No entanto, confrontos de grande apelo contra a Alemanha costumam se esgotar nas fases iniciais destinadas aos membros.

Se estiver procurando setores esgotados ou lugares de última hora para o dia do jogo, os torcedores podem comprar ingressos verificados em mercados secundários de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Holanda x Alemanha pela Liga das Nações da Uefa?

Os preços de face dos ingressos para partidas da Liga das Nações da Uefa na Johan Cruyff Arena variam de acordo com a categoria do assento, a perspectiva de visão e o nível da reserva:

Faixas de categoria: Os lugares são divididos entre a Categoria 1 padrão da Uefa (arquibancadas principais laterais), Categoria 2 (cantos e anéis superiores) e Categoria 3 (atrás dos gols), com preços de face que normalmente variam de € 40 a € 120+ .

Localização do assento: As arquibancadas centrais principais ( Hoofdtribune / East & West Stands ) têm preços premium por oferecerem a melhor visão do gramado, enquanto os setores atrás do gol ( KOP van Zuid e North Stand ) oferecem preços de entrada e uma atmosfera animada de torcedores.

Bilhetagem digital: A entrada para a partida na Johan Cruyff Arena é gerenciada estritamente de forma digital. Os acessos para o jogo são entregues às carteiras digitais dos smartphones ou por meio de aplicativos oficiais de ingresso móvel, que devem ser escaneados nas catracas de entrada.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

Para partidas da Liga das Nações da Uefa na Johan Cruyff Arena, os torcedores da Alemanha que viajam para o jogo recebem lugares no setor destinado aos visitantes (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

Os preços de face dos ingressos no setor visitante para jogos da Liga das Nações são definidos em linha com os regulamentos da Uefa e normalmente variam entre € 35 e € 60.

Para comprar ingressos na carga oficial destinada aos visitantes, os torcedores que viajam devem ser membros registrados do fã-clube oficial da Federação Alemã de Futebol (Fan Club Nationalmannschaft / DFB). As cargas de ingressos para o setor visitante são administradas diretamente pelo portal de ingressos da DFB e costumam se esgotar por meio de sorteios internos entre membros.

Holanda x Alemanha pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Holanda e Alemanha

A Holanda chega para este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra Marrocos na Copa do Mundo, o que acabou levando à sua eliminação. Antes disso, venceu a Tunísia por 3 a 1 e a Suécia por 5 a 1 na fase de grupos, sendo o resultado contra a Suécia o mais enfático da sequência. Um empate por 2 a 2 com o Japão e uma vitória por 2 a 1 em amistoso sobre o Uzbequistão completam a série. Ao longo desses cinco jogos, a equipe holandesa marcou 11 gols e sofreu seis.

A Alemanha chega com três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua campanha na Copa do Mundo terminou com derrotas consecutivas, por 2 a 1 para o Equador e por 1 a 1 para o Paraguai em 29 de junho, sendo que a última resultou em eliminação. Antes desses tropeços, venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e goleou Curaçao por 7 a 1 na fase de grupos. Uma vitória por 2 a 1 em amistoso nos Estados Unidos abriu o verão. A Alemanha marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

Holanda x Alemanha: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Liga das Nações da Uefa, em outubro de 2024, quando a Alemanha venceu a Holanda por 1 a 0 em Munique. Um mês antes, as duas equipes empataram por 2 a 2 em Amsterdã na mesma competição. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Alemanha venceu dois, a Holanda venceu um, e duas partidas terminaram empatadas, sendo o resultado mais notável dos holandeses nessa sequência a vitória por 4 a 2 na Alemanha em um jogo das Eliminatórias da Eurocopa de 2019.



