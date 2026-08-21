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Como comprar ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Hoffenheim enfrenta o Borussia Dortmund na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O TSG 1899 Hoffenheim enfrenta o Borussia Dortmund no sábado, 5 de setembro de 2026, na PreZero Arena, em Sinsheim.

O Hoffenheim buscará aproveitar o fator casa depois de garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Dortmund no último encontro entre as equipes pela liga, no mesmo local, em abril de 2026. Enquanto isso, o Borussia Dortmund tenta embalar cedo na nova campanha após terminar a liga na quarta colocação na temporada passada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Hoffenheim x Borussia Dortmund acontece na SNP Arena, em Sinsheim. Consulte a lista oficial de transmissões na sua região para confirmar os detalhes do horário de início.

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Bundesliga - Rodada 2
SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Para garantir ingressos estritamente por meio das plataformas oficiais dos clubes, siga estes canais:

Ingressos oficiais do mandante

  • TSG Hoffenheim Ticketcenter: o TSG Hoffenheim gerencia diretamente a distribuição de ingressos para o setor da casa por meio de sua principal loja online.
  • Venda ao público geral: as vendas abertas oficiais normalmente começam de 4 a 6 semanas antes do pontapé inicial, por meio do portal do clube.

Mercados secundários de revenda

  • Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, têm anúncios disponíveis, embora os preços geralmente fiquem acima do valor oficial de face, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Os preços de face dos ingressos para jogos da Bundesliga na PreZero Arena, do TSG 1899 Hoffenheim, geralmente variam de acordo com o setor e a categoria:

Preços oficiais de face

  • Ingressos para setores em pé: normalmente variam entre € 14 e € 19, dependendo de concessões e distribuições.
  • Ingressos para setores com assento: os lugares de categoria padrão geralmente começam em torno de € 20 a € 28 para assentos nos anéis inferior/superior, enquanto os assentos centrais premium podem chegar a € 50 a € 70 em partidas de maior apelo, como contra o Borussia Dortmund.

Hoffenheim x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Os últimos cinco jogos do Hoffenheim renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas, todos em amistosos de pré-temporada. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur, depois de uma derrota por 3 a 0 para o mesmo adversário no dia anterior. Antes, na pré-temporada, a equipe registrou vitórias convincentes, incluindo um triunfo por 4 a 1 sobre o Greuther Fuerth e um resultado de 3 a 1 contra o Holstein Kiel. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 12 gols e sofreu oito.

Os últimos cinco resultados amistosos do Borussia Dortmund mostram uma vitória, um empate e três derrotas. O jogo mais recente terminou em 2 a 2 contra a Roma, enquanto a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Arsenal em um teste de pré-temporada. A única vitória veio contra o FC Tokyo. O Dortmund marcou cinco gols nessas cinco partidas e sofreu oito, o que sugere que o time de Kovac ainda tem trabalho a fazer defensivamente antes do início do futebol competitivo.

TSG

TSG - Sequência

GFT
V4-1
HSK
V3-1
KSC
V3-0
TOT
D3-0
TOT
E2-2
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BVB

BVB - Sequência

F95
D2-1
OSA
D1-0
FCT
V0-1
ARS
D2-3
ROM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Hoffenheim x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 18 de abril de 2026, com vitória do Hoffenheim por 2 a 1 na SNP Arena, em uma partida da Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Hoffenheim venceu duas vezes, o Dortmund venceu duas, e uma partida terminou empatada. Os cinco jogos produziram 16 gols no total, com os dois lados demonstrando capacidade de marcar em casa e fora.

Confrontos

HoffenheimEmpateBorussia Dortmund
2
1
2
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Na tabela da Bundesliga, o Hoffenheim terminou a campanha anterior na 11ª colocação, enquanto o Borussia Dortmund encerrou a temporada em quarto.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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