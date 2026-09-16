Grécia e Holanda se enfrentam em um duelo de alto risco pela Liga das Nações da Uefa no Estádio Toumba, em Tessalônica, em 1º de outubro de 2026. As duas seleções chegam para este confronto com ricas tradições no futebol europeu, o que garante uma atmosfera intensa no dia da partida.

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Quando será o pontapé inicial de Grécia x Holanda pela Liga das Nações A da Uefa?

Grécia x Holanda acontece no Estádio Toumba, em Tessalônica, com o horário oficial de início ainda a ser confirmado. Consulte a emissora detentora dos direitos na sua região para ver a programação exata.

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Onde comprar ingressos para Grécia x Holanda pela Liga das Nações masculina?

Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente no portal de bilheteria da Federação Helênica de Futebol, responsável pelas vendas primárias dos jogos em casa da seleção grega. O site oficial é o destino inicial para torcedores que buscam ingressos a preço de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como Ticombo são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Grécia x Holanda pela Liga das Nações masculina?

Os preços padrão no portal oficial da HFF normalmente começam em € 25 para assentos de entrada geral, com valores mais altos dependendo da localização do lugar e da categoria dentro do Estádio Toumba.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços dos ingressos atualmente começam em € 65 dependendo da disponibilidade de assentos e da demanda do mercado em tempo real.

Grécia x Holanda pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Grécia e Holanda

A Grécia não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, com três empates e duas derrotas nessa sequência. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 0 a 1 para a Itália em um amistoso no dia 7 de junho, e antes disso houve empate por 2 a 2 com a Suécia. A Grécia não conseguiu marcar em três desses cinco jogos, embora tenha sofrido apenas três gols no total durante a sequência.

A Holanda venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com Marrocos na Copa do Mundo em 30 de junho, resultado que encerrou sua participação no torneio. Antes disso, venceu a Suécia por 5 a 1 e a Tunísia por 3 a 1 na mesma competição, além de empatar por 2 a 2 com o Japão. A Holanda marcou 12 gols nesses cinco jogos.

Grécia x Holanda: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em outubro de 2023, quando a Grécia perdeu por 0 a 1 para a Holanda em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa, em Atenas. Um mês antes, a Holanda havia vencido por 3 a 0 em casa no confronto de volta da mesma campanha classificatória. A Holanda também venceu por 4 a 0 em um amistoso de 2004, embora a Grécia tenha conquistado uma vitória por 2 a 1 em um amistoso de 2016, em Amsterdã. A Holanda lidera o retrospecto desses quatro confrontos registrados, com três vitórias contra uma da Grécia.



