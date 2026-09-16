Como comprar ingressos para Grécia x Alemanha: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

Grécia e Alemanha se enfrentam em uma emocionante partida da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa no Estádio Toumba, em Tessalônica, em 4 de outubro de 2026. Este duelo de alto nível reúne duas apaixonadas nações do futebol europeu em um confronto competitivo importante.

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Quando será o pontapé inicial de Grécia x Alemanha pela Liga das Nações A da Uefa?

Grécia x Alemanha começa na quinta-feira, 1º de outubro de 2026, no Estádio Toumba, em Tessalônica, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para este confronto.

Liga das Nações A - Rodada 4 4 de out. de 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Onde comprar ingressos para Grécia x Alemanha?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente no portal de ingressos da Federação Helênica de Futebol (HFF), responsável pela distribuição primária dos jogos da seleção da Grécia como mandante. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante os períodos de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Grécia x Alemanha?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da HFF normalmente começam em € 25 para lugares nas categorias gerais atrás do gol, com os valores aumentando de acordo com o setor e o nível das arquibancadas dentro do Estádio Toumba.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos atualmente começam em € 48 por assento, com os valores finais variando conforme a escolha do lugar, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Grécia x Alemanha pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Grécia x Alemanha

A Grécia não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, com três empates e duas derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para a Itália em um amistoso em 7 de junho, e antes disso empatou por 2 a 2 com a Suécia. A Grécia não marcou em três dessas cinco partidas, embora tenha sofrido apenas três gols no total. Empates contra Hungria e Belarus completam a sequência de cinco jogos.

A Alemanha venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Paraguai na Copa do Mundo em 29 de junho, resultado que levou à eliminação do torneio. Antes disso, venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em um amistoso, goleou Curaçao por 7 a 1 e bateu a Costa do Marfim por 2 a 1 na Copa do Mundo, antes de perder por 2 a 1 para o Equador. A Alemanha marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

Grécia x Alemanha: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em junho de 2024, quando a Alemanha venceu a Grécia por 2 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos diretos registrados, a Alemanha venceu três e a Grécia não venceu nenhum, com uma partida sem vitória alemã, uma derrota por 2 a 4 da Grécia em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2001 disputado em Atenas. A Alemanha também venceu a Grécia por 4 a 2 na Euro 2012 e por 2 a 0 em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo em setembro de 2000.



