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Liga das Nações B
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Como comprar ingressos para Geórgia x Hungria: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Liga das Nações B

Geórgia enfrenta a Hungria na Liga das Nações B da Uefa. Veja como você pode garantir seus ingressos

A UEFA Nations League volta com um confronto atraente, já que a Geórgia recebe a Hungria na icônica Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi. As duas seleções seguem subindo no cenário do futebol europeu, o que torna este duelo da fase de grupos um compromisso crucial para ambos os elencos na busca por pontos para o acesso.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre informações do estádio, faixas de preço dos ingressos e os passos para garantir o seu lugar.

Quando é o pontapé inicial de Geórgia x Hungria pela UEFA Nations League B?

Geórgia x Hungria acontece na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, com o pontapé inicial programado para este confronto do Grupo 2 da UEFA Nations League B.

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Liga das Nações B - Rodada 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

Onde comprar ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos oficiais de venda primária são distribuídos diretamente pelo portal de ingressos da Federação Georgiana de Futebol, que gerencia as vendas padrão para partidas internacionais em casa em Tbilisi. Os torcedores devem criar uma conta no portal oficial com antecedência para garantir ingressos quando a venda para o público geral for aberta.

Se a carga primária se esgotar completamente ou se setores específicos do estádio estiverem indisponíveis, plataformas de venda secundária como Ticombo são a melhor alternativa caso as opções no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Geórgia x Hungria?

Os ingressos padrão para a partida única no portal oficial começam em aproximadamente € 10 a € 30 para assentos de admissão geral dentro da Boris Paichadze Dinamo Arena, dependendo do setor.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de € 234 nas plataformas secundárias quando a carga padrão de ingressos para o público geral se esgota.

Geórgia x Hungria pela UEFA Nations League B: tudo o que você precisa saber

Forma de Geórgia e Hungria

A Geórgia chega para esta partida com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 em amistoso sobre o Bahrein, em 5 de junho de 2026, após um empate por 1 a 1 com a Romênia três dias antes. Antes disso, em 2026, venceu a Lituânia por 2 a 0 fora de casa e empatou em 2 a 2 com Israel. Sua única derrota nessa sequência veio contra a Bulgária nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025, um revés por 2 a 1 que encerrou sua campanha de classificação.

A Hungria também soma um retrospecto de duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em amistoso sobre o Cazaquistão, em 9 de junho de 2026, com um triunfo por 2 a 1 sobre a Finlândia poucos dias antes. Um empate sem gols com a Grécia em março de 2026 e uma vitória por 1 a 0 sobre a Eslovênia completam seus recentes resultados positivos. Sua última derrota foi um revés por 3 a 2 para a Irlanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025.

GEO

GEO - Sequência

BGR
D2-1
ISR
E2-2
LTU
V0-2
ROU
E1-1
BHR
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HUN

HUN - Sequência

IRL
D2-3
SVN
V1-0
GRÉ
E0-0
FIN
V2-1
KAZ
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Geórgia x Hungria: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções foi em setembro de 2001, quando a Geórgia venceu a Hungria por 3 a 1 em Tbilisi nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da UEFA. A única outra partida registrada entre os países aconteceu três meses antes, em junho de 2001, quando a Hungria venceu por 4 a 1 em casa na mesma campanha classificatória. Cada lado tem uma vitória nos dois confrontos registrados.

Confrontos

GeórgiaEmpateHungria
1
0
1
Eliminatórias Europeias
Geórgia badge
Geórgia
GEO
3
Hungria badge
Hungria
HUN
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Hungria badge
Hungria
HUN
4
Geórgia badge
Geórgia
GEO
1
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2


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