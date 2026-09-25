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Como comprar ingressos para Galatasaray x Barcelona: preços da Liga dos Campeões, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Galatasaray enfrenta o Barcelona na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

Galatasaray enfrenta o Barcelona na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Rams Global Stadyumu, em Istambul.

O FC Barcelona leva vantagem no retrospecto histórico do confronto direto, com cinco vitórias em oito encontros entre as duas equipes pela Champions League. A única vitória do Galatasaray sobre o gigante catalão na Champions League aconteceu em novembro de 1994, quando conquistou um memorável triunfo por 2 a 1 em casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Galatasaray x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Galatasaray x Barcelona pela Champions League?

Galatasaray x Barcelona começa no Rams Global Stadyumu, em Istambul, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
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Como comprar ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Sabah FK e Slavia Praga na terça-feira, 13 de outubro de 2026, siga estes passos padrão:

1. Bilheteria oficial do clube

  • Venda oficial de ingressos do Sabah FK: Confira o site oficial do Sabah FK ou os parceiros locais de venda de ingressos em Baku, Azerbaijão, como a iTicket.az. Como clube mandante, ele gerencia as vendas primárias para os setores da casa no estádio.
  • Setor visitante do Slavia Praga: Se você torce pelo Slavia Praga, os ingressos para o setor visitante são distribuídos pelo clube oficial de torcedores ou pelo portal de membros do Slavia Praga.

Quanto custam os ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o confronto entre Sabah FK x Slavia Praga pela UEFA Champions League na terça-feira, 13 de outubro de 2026, variam dependendo da categoria e da plataforma de compra:

  • Padrão / Categoria 4: A partir de cerca de € 60 a € 100 por ingresso em vendas oficiais ou nos níveis iniciais de listagem antecipada.
  • Categoria 2 e Categoria 1: Normalmente varia de € 150 a € 350 por ingresso, dependendo da localização no estádio e da linha de visão.

Galatasaray x Barcelona pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Galatasaray e Barcelona

O Galatasaray venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcando nove gols e sofrendo seis nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Kocaelispor pela Super Lig, em 13 de setembro. Sua única derrota nesse período aconteceu na Champions League, um revés por 3 a 1 para o Sporting CP em 9 de setembro. Antes disso, venceu o Istanbul Basaksehir por 3 a 2 fora de casa pela Super Lig.

O Barcelona venceu todas as suas últimas cinco partidas, marcando 21 gols e sofrendo seis nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Levante fora de casa, pela LaLiga, em 13 de setembro. Antes disso, venceu o Feyenoord por 5 a 1 na Champions League e o Valencia por 5 a 0 na LaLiga. A equipe de Flick mostrou capacidade consistente de marcar em grande volume, independentemente da competição ou do adversário.

GAL

GAL - Sequência

GOZ
V3-2
IBS
V2-3
SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BAR

BAR - Sequência

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
24/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Galatasaray x Barcelona: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em março de 2022, quando o Barcelona venceu por 2 a 1 na casa do Galatasaray pela UEFA Europa League. O jogo de volta no Camp Nou terminou em 0 a 0. Antes disso, todos os três confrontos diretos registrados entre as equipes aconteceram na fase de grupos da UEFA Champions League de 2002-03, com o Barcelona vencendo todos os três, incluindo uma vitória por 2 a 0 em Istambul e outra por 3 a 1 no Camp Nou. Nos cinco encontros do recorte, o Barcelona venceu quatro e houve um empate, com o Galatasaray ainda sem registrar uma vitória.

Confrontos

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Liga Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga Europa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FJ
Liga dos Campeões
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
Liga dos Campeões
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
2Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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