Galatasaray enfrenta o Barcelona na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Rams Global Stadyumu, em Istambul.

O FC Barcelona leva vantagem no retrospecto histórico do confronto direto, com cinco vitórias em oito encontros entre as duas equipes pela Champions League. A única vitória do Galatasaray sobre o gigante catalão na Champions League aconteceu em novembro de 1994, quando conquistou um memorável triunfo por 2 a 1 em casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Galatasaray x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Galatasaray x Barcelona pela Champions League?

Galatasaray x Barcelona começa no Rams Global Stadyumu, em Istambul, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Como comprar ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Sabah FK e Slavia Praga na terça-feira, 13 de outubro de 2026, siga estes passos padrão:

1. Bilheteria oficial do clube

Venda oficial de ingressos do Sabah FK: Confira o site oficial do Sabah FK ou os parceiros locais de venda de ingressos em Baku, Azerbaijão, como a iTicket.az. Como clube mandante, ele gerencia as vendas primárias para os setores da casa no estádio.

Setor visitante do Slavia Praga: Se você torce pelo Slavia Praga, os ingressos para o setor visitante são distribuídos pelo clube oficial de torcedores ou pelo portal de membros do Slavia Praga.

Quanto custam os ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o confronto entre Sabah FK x Slavia Praga pela UEFA Champions League na terça-feira, 13 de outubro de 2026, variam dependendo da categoria e da plataforma de compra:

Padrão / Categoria 4: A partir de cerca de € 60 a € 100 por ingresso em vendas oficiais ou nos níveis iniciais de listagem antecipada.

Categoria 2 e Categoria 1: Normalmente varia de € 150 a € 350 por ingresso, dependendo da localização no estádio e da linha de visão.

Galatasaray x Barcelona pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Galatasaray e Barcelona

O Galatasaray venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcando nove gols e sofrendo seis nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Kocaelispor pela Super Lig, em 13 de setembro. Sua única derrota nesse período aconteceu na Champions League, um revés por 3 a 1 para o Sporting CP em 9 de setembro. Antes disso, venceu o Istanbul Basaksehir por 3 a 2 fora de casa pela Super Lig.

O Barcelona venceu todas as suas últimas cinco partidas, marcando 21 gols e sofrendo seis nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Levante fora de casa, pela LaLiga, em 13 de setembro. Antes disso, venceu o Feyenoord por 5 a 1 na Champions League e o Valencia por 5 a 0 na LaLiga. A equipe de Flick mostrou capacidade consistente de marcar em grande volume, independentemente da competição ou do adversário.

Galatasaray x Barcelona: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em março de 2022, quando o Barcelona venceu por 2 a 1 na casa do Galatasaray pela UEFA Europa League. O jogo de volta no Camp Nou terminou em 0 a 0. Antes disso, todos os três confrontos diretos registrados entre as equipes aconteceram na fase de grupos da UEFA Champions League de 2002-03, com o Barcelona vencendo todos os três, incluindo uma vitória por 2 a 0 em Istambul e outra por 3 a 1 no Camp Nou. Nos cinco encontros do recorte, o Barcelona venceu quatro e houve um empate, com o Galatasaray ainda sem registrar uma vitória.