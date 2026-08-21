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Como comprar ingressos para Fulham x Crystal Palace: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para um clássico londrino que está por vir em Craven Cottage

Logo após o primeiro clássico londrino do Fulham na temporada, em Craven Cottage, contra o Chelsea, vem mais um, já que o clube recebe o Crystal Palace no sábado, 5 de setembro. Você pode reservar seus ingressos hoje mesmo.

Se a partida contra o Chelsea servir de parâmetro, então os torcedores do Fulham terão um verdadeiro presente nesta temporada, e a demanda por ingressos vai explodir. Apesar de terem saído de campo sem pontos, os comandados de Álvaro Arbeloa fizeram mais do que a sua parte em um eletrizante duelo de cinco gols.

O Fulham sabe, porém, que precisará estar atento quando o Palace visitar Craven Cottage. De forma impressionante, o Crystal Palace está invicto nos últimos oito confrontos no estádio, uma sequência que remonta a janeiro de 2005.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fulham x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Fulham e Crystal Palace pela Premier League?

Fulham x Crystal Palace acontece em Craven Cottage (Londres), no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

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Premier League - Rodada 3
Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Crystal Palace pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, desde entradas avulsas para um jogo até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas que não serão usadas ao clube.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem filiação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Filiação oficial necessária: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que a medida seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de filiação.

Forma

FUL

FUL - Sequência

FAR
V1-2
CRY
D1-2
MAL
E2-2
STU
V1-0
CHE
D2-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

RCL
D3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
D3-0
EVE
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

FulhamEmpateCrystal Palace
0
1
4
Amistosos de clubes
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Copa da Inglaterra
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
3Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Fulham x Crystal Palace

Fulham crest
Fulham
FUL
Formação
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Técnico

  • A. Arbeloa

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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