A cortina se fecha sobre a 1ª rodada da nova temporada 2026/27 da Premier League com um aguardado clássico londrino, já que o Fulham recebe seu vizinho do oeste de Londres, o Chelsea, em Craven Cottage, na segunda-feira, 24 de agosto.

O Chelsea entrará em campo com algumas novas contratações de peso. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda assinaram por mais de £ 50 milhões, mas o nome que mais chamou atenção, claro, foi a contratação de Morgan Rogers, adquirido por uma taxa astronômica de £ 117 milhões junto ao Aston Villa.

O Fulham pode ter perdido os serviços ofensivos de Harry Wilson e Raul Jimenez, que ambos marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea em Craven Cottage, em janeiro, mas contratou um par de jogadores chamativos do Real Madrid, Gonzalo García e César Palacios, que espera que possam causar problemas às defesas nesta temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Fulham x Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo Fulham x Chelsea pela Premier League?

Fulham x Chelsea começa às 20h00 BST de segunda-feira, 24 de agosto, em Craven Cottage, em Londres.

Premier League - Rodada 1 24 de ago. de 2026 - 15:00 Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Chelsea pela Premier League

Há várias opções de ingresso disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Chelsea pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou sistemas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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